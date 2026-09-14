Billboard celebra en Miami el auge de la música latina

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Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 14 sep (EFE).- La Semana Billboard de la Música Latina celebrará en Miami que una de cada 10 reproducciones en EE.UU. ya sea de canciones en español y que el 54 % de la gente escuche al menos de forma ocasional temas en este idioma, expresó este lunes Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard.

"(Las estadísticas) nos dicen que está más fuerte que nunca", declaró Cobo en una entrevista con EFE en el Faena Forum de Miami Beach, donde será el evento del 19 al 22 de octubre. "Los números de escucha de la música latina han ido creciendo y creciendo aquí en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también", agregó.

Billboard música latina en Miami: cifras y crecimiento

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El tema central del encuentro, el mayor de la música hispana, será la consolidación global de las canciones en español como fuerza unificadora de la industria, con la presencia estelar de artistas como Pitbull, Maluma, Fuerza Regida, Quevedo, Kany García, Lola Índigo, Greeicy, Jay Wheeler y Ryan Castro.

Premios Billboard 2026 y auge del regional mexicano

Además, el evento coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2026 el 22 de octubre en Miami, donde lideran las nominaciones los exponentes del regional mexicano Peso Pluma (17), Tito Double P (15) y Fuerza Regida (12), así como la colombiana Karol G (9), el bachatero Prince Royce (8) y Bad Bunny (7).

De hecho, en el auge actual de los sonidos latinos, Billboard destaca el creciente éxito de los géneros regionales de los países, más allá del pop y el reguetón, como los corridos tumbados y la banda de México, el reparto de Cuba, la música popular de Colombia y los ritmos tropicales de las naciones del Caribe.

"Lo que yo más veo es que hay como un gran orgullo por los géneros regionales de los países, hay un gran orgullo que se hace por la música que es propia y también sigue habiendo las superestrellas, como una Shakira o como una Karol G, y todo eso lo vamos a ver", indicó Cobo en su entrevista.

La directiva de Billboard atribuyó el fenómeno al 'streaming', que ha permitido a estos géneros "encontrar nuevas audiencias que no tenían antes", algo en lo que coincidió el venezolano Ricky Montaner, del dúo Mark y Ricky.

"Tenemos tantos colores y tantos matices distintos, que yo creo que estamos poco a poco descubriendo hasta nosotros mismos, los latinos, todo lo que la música latina tiene para dar y al tener una plataforma tan grande hoy en día como, el caso de Billboard, esto ayuda muchísimo", expuso Ricky a pregunta de EFE.

Miami como epicentro y punto de encuentro de la música latina

La Semana Billboard de la Música Latina, que también reúne a ejecutivos del sector como Tommy Mottola, Nat Pastor y Víctor González, busca "devolver a Miami" el éxito global de la música en español, pues esta ciudad es el "epicentro" de la industria y "punto de encuentro" con Latinoamérica y España, explicó Cobo.

La alcaldesa del Condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, destacó en una conferencia de prensa que el 70 % de la población de la zona es de origen latino, por lo que "Miami es el lugar perfecto" para el encuentro.

"La música latina es parte de nuestro corazón en la comunidad, la escuchamos en nuestros vecindarios, restaurantes, en los carros y por todo Miami-Dade. Y hoy la música latina llega a públicos en todas partes del mundo y nos llena de orgullo saber que gran parte de esta increíble historia se ha escrito aquí mismo en Miami", dijo.