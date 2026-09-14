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España pide justicia por asesinato de Claudia Tacoronte

Autoridades piden que los responsables sean juzgados

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 01:54 p.m.
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España pide justicia por asesinato de Claudia Tacoronte
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      El gobierno español reclamó este lunes justicia, tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española, en Cuautla, Morelos, el pasado sábado.

      Gobierno español condena asesinato de estudiante en Morelos

      El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, quien se encuentra de visita en Andorra, expresó sus condolencias a los familiares de Tacoronte, una estudiante de la Universidad de Granada (URG) de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

      "El consulado general [de España] y la embajada están plenamente movilizados para poder atender a los familiares y para esclarecer hasta el final las consecuencias de lo que ha ocurrido y que los responsables sean llevados ante la justicia", dijo en declaraciones a los medios.

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      Reacciones políticas y medidas universitarias

      No fue la única reacción de la clase política española: el presidente autonómico de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, se declaró "consternado por la noticia del asesinato de Claudia, una joven estudiante canaria que había elegido México para completar su experiencia académica, ampliar horizontes y conocer otras culturas. Ante esta fatalidad no hay palabras que consuelen".

      El ministro de Política Territorial del gobierno español, el también canario Ángel Víctor Torres, reconoció que "ante hechos tan injustos es imposible que las palabras den suficiente consuelo a sus seres queridos. Todo el cariño y apoyo a la familia de Claudia. DEP".

      - Cancelan estancia de tres estudiantes en la UAEM

      El diario español "El País" dijo que un portavoz de la URG confirmó que la universidad decidió cancelar la estancia de tres de sus estudiantes en la UAEM el próximo semestre, tras el asesinato.

      Con el de Tacoronte, suman cuatro estudiantes asesinadas de la UAEM en lo que va de 2026. La URG dijo a El País que ellos no habían sido informados de los otros asesinatos.

      Ambas universidades tienen un convenio de intercambio estudiantil que data de 2023.

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