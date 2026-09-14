Reaparecen la "Mataviejitas" y la "Narcosatánica" con diputada

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Tras comenzar su visita a varios centros penitenciarios, la diputada local del PVEM, Rebeca Peralta, informó que presentará una iniciativa para crear la Ley de Reinserción Social en la Ciudad de México.

En una de estas visitas, que documenta en redes sociales, la legisladora estuvo en el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, donde se encuentra Juana Barraza Samperio, conocida como "La Mataviejitas", quien agradeció a la legisladora por la ayuda entregada. En la misma prisión está Sara María Aldrete Villarreal, apodada "La Narcosatánica".

La diputada local del Partido Verde explicó que durante las visitas buscará escuchar a las personas privadas de la libertad, en especial a las personas adultas mayores y a las madres que viven con sus hijos en prisión, así como identificar qué programas y mecanismos funcionan actualmente y cuáles requieren cambios.

"La Mataviejitas" reaparece en video de diputada del Partido Verde



Juana Barraza, sentenciada por el asesinato de adultas mayores, apareció en silla de ruedas durante una visita de la diputada Rebeca Peralta al penal de Tepepan y agradeció los apoyos entregados. pic.twitter.com/j4w0Qw845G — Político MX (@politicomx) September 14, 2026

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"No queremos hacer una ley desde el escritorio. Primero queremos escuchar a quienes viven todos los días el sistema penitenciario, saber qué está funcionando, qué no y qué necesitan para que la reinserción realmente cumpla su objetivo", señaló.

Peralta León indicó que la información recabada durante los recorridos será uno de los insumos para la elaboración de la iniciativa que posteriormente presentará ante el Congreso de la Ciudad de México.