La Banda El Recodo defiende a Carín León tras cancelación de conciert

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La Banda El Recodo se puso el sombrero y llegó al Auditorio Nacional para formar parte de la gran final de "México Canta", pero después de subir al escenario los sinaloenses también hablaron de uno de los temas que ha rodeado a la música regional mexicana en los últimos días: la cancelación del concierto de Carín León en The Sphere de Las Vegas.

Banda El Recodo defiende a Carín León tras cancelación

Al finalizar su participación, en la que interpretaron "Solo tú" y "La cama de piedra", Alfonso Lizárraga fue cuestionado por los medios sobre la decisión de cancelar la presentación que Carín León tenía programada para el 10 de septiembre.

El líder de la agrupación sinaloense salió en defensa de su colega y consideró que no sería justo responsabilizarlo por una situación que, de acuerdo con la información que ellos conocen, habría estado relacionada con cuestiones técnicas.

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"Hay cosas que están ajenas a los artistas. Él no se presentó no porque no haya querido... Yo siento que no hay que ser tan drástico con él", comentó Alfonso Lizárraga.

El músico, quien ha interpretado éxitos como "Y llegaste tú" y "Vas a llorar por mí", insistió en que los artistas también están expuestos a circunstancias que no pueden controlar y pidió comprensión por lo ocurrido con Carín León.

"Se agradece que la gente venga a las presentaciones de las agrupaciones, pero sí es algo ajeno a los artistas las cuestiones técnicas, que eso es lo que nosotros sabemos qué pasó porque eso fue lo que dijo", explicó.

Final de México Canta en el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional se convirtió en el escenario de la gran final de la segunda edición de "México Canta", concurso que busca promover nuevas narrativas dentro de la música mexicana y mensajes orientados a la paz.

Tiffany Galaviz, Lizandro Espinoza, Bryan Soto, Luna López, Isabel Piñeyro "La Malixita", Joshua Soto, Rosalba Valdez y Fátima Cuevas llegaron a la última etapa de la competencia para demostrar su talento frente al público.

Los ocho finalistas interpretaron temas de su autoría y dejaron todo sobre el escenario en una noche que terminó con aplausos y ovaciones. En esta etapa, el público tuvo la última palabra y eligió a los tres primeros lugares a través de una votación por la página web del concurso.

Los ganadores fueron Tiffany Galaviz, Lizandro Espinoza y Bryan Soto, quienes se llevaron el reconocimiento de esta edición y qué tendrán la oportunidad de grabar su álbum y además, tocar en el Zócalo de CDMX este 15 de septiembre.

La noche también tuvo otra sorpresa: Majo Aguilar, quien debutó como conductora del programa y, además, subió al escenario para interpretar "Vete" y "Cuéntame", acompañada de sus mariachis.

La cantante aprovechó su participación para anunciar que el próximo 13 de noviembre se presentará en el Auditorio Nacional junto a su mariachi y banda.