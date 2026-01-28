logo pulso
Persisten bajas temperaturas por Frente Frío 30

Protección Civil advierte mínimas de hasta 0 grados y refuerza recomendaciones preventivas

Por Redacción

Enero 28, 2026 07:32 a.m.
A
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, aunque el frente frío número 30 ingresó desde hace varios días, sus efectos continúan en el estado, con ambiente frío durante la noche y madrugada.

El pronóstico mantiene temperaturas máximas de alrededor de 21 °C en la zona centro y 22 °C en la región Huasteca, mientras que las mínimas seguirán registrándose cerca de 0 °C en la zona centro y 1 °C en el Altiplano.

Ante la persistencia de estas condiciones, la autoridad reiteró el llamado a extremar precauciones en casa, como abrigarse en capas, revisar la correcta ventilación de calentadores, estufas y chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores ante posibles congelamientos.

En el ámbito de la salud, se recomendó mantener hidratación constante, consumir alimentos con vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Protección Civil pidió a la población no bajar la guardia mientras se mantenga el descenso térmico y seguir la información emitida por canales oficiales.

Altiplano registró hasta -3 grados; activan operativo estatal.

Frente frío 30 provoca temperaturas bajo cero en SLP

