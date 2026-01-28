Atlético de Madrid se llevaría parte del fichaje de Berterame

A escasos días de que se reanude la actividad del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, los aficionados de los Rayados de Monterrey están a la espera de que su delantero Germán Berterame defina si se quedará en el club o si se irá al Inter Miami, como trascendió en los últimos días.

En caso de que se concrete la operación, el club estadounidense deberá pagarle cerca de 15 millones de dólares al club regiomontano para contratar al delantero de la Selección Mexicana; sin embargo, gran parte de ese dinero irá destinado a la cuenta del Atlético de Madrid, dueño del 30 por ciento de la carta del futbolista.

De acuerdo con Francisco Arredondo de TUDN, el club español posee ese alto porcentaje de la carta de 'Berte', así que 10 mdd serían para el Monterrey, mientras que cinco mdd irían al club de la capital española.

Berterame viene de anotar en el triunfo de México sobre Bolivia y según fuentes cercanas a la Pandilla, esta semana entrenó por separado del resto de sus compañeros.

El goleador, llegó en 2022 a Monterrey por seis millones de dólares proveniente desde el Atlético de San Luis. Sin embargo, a pesar de tener 68 goles con la camiseta albiazul, nunca logró ser campeón.