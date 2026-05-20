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CAZZU Y SU BAILARÍN COLOMBARA

DICE A SUS FANS: "ES MÍO"

Por El Universal

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A
CAZZU Y SU BAILARÍN COLOMBARA

Cazzu sorprendió a sus fans cuando, durante su concierto en Querétaro, se refirió a uno de sus bailarines, con el que ha sido captada frecuentemente, como "suyo", lo que sugeriría que la relación que los une va más allá de lo profesional.Luego de su presentación, este fin de semana, en el Tecate Emblema, "la Jefa" viajó a Querétaro (al Auditorio Josefa Ortíz de Dominguez), la última ciudad mexicana a la que llevó "Latinaje en vivo" y, lo hizo acompañada de todo su equipo, incluidos sus bailarines.

Uno de ellos es Ignacio Colombara, el bailarín con que la cantante argentina ha sido vinculada, románticamente, desde febrero pasado, debido a que no sólo se les ve interactuar arriba del escenario, sino que ha sido captado acompañándola en su vida diaria.

Pero, aun cuando Julieta (Cazzuchelli) e Ignacio son asociados, desde hace tres meses, la cantante de "Con otra" nunca ha aceptado desmentido el trascendido de su supuesta relación. Cazzu se encontraba diciendo el nombre de cada uno de sus bailarines, sugiriendo a sus fans que, si eran solteras, ella podría encargarse de presentarlos, también aclaró que Colombara era el único que no estaba disponible, esto debido a que era "suyo" e, inmediatamente, echo a reír. 

"¿Dónde estás las chicas solteras?, por favor, solteras y permitidas; les presento a mi amigo Tito, Gonza, Tato, y este (Ignacio) es mío".

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