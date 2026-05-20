OVACIONADO EN CANNES

CANNES (FRANCIA).- Pedro Almodóvar recibió "muy, muy, muy emocionado" la ovación de más de ocho minutos que la audiencia del Gran Teatro Lumière dedicó a su película ´Amarga Navidad´, que compite por la Palma de Oro de Cannes y que hoy celebró su estreno de gala.

"Estoy muy, muy, muy emocionado y es difícil hablar", reconoció el director español tras la proyección, en unas breves palabras, primero en inglés y luego en español, a los espectadores que llenaban el teatro, con una capacidad de más de 2.200 personas.

Almodóvar señaló que "siempre es una emoción enorme desde que pongo un pie en esta sala". "Lo echaré de menos en el futuro cuando ya no venga y tenga que verlo solo por televisión", agregó.

"De tantas audiencias que conozco, los espectadores de esta gran sala creo que son los más calurosos y cariñosos que he conocido (...) Sois parte de mi historia ", resaltó además el cineasta.

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Antes se había abrazado a los miembros de la película que le acompañaban: Bárbara Lennie, Aitana Sánchez Gijón, Leonardo Sbaraglia, Patrick Criado, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma y Nieves Álvarez.

A la que no se vio al final de la proyección fue a la cantante Amaia, que sí desfiló por la alfombra roja antes de la proyección y cuyas canciones, que forman parte de la película, fueron en este caso la banda sonora para el paso del equipo español por Cannes.

El público aplaudió especialmente a Almodóvar, Bárbara Lennie y Rossy de Palma cuando su imagen aparecía en la gran pantalla de la sala.

´Amarga Navidad´, que ya se estrenó en España en el mes de marzo, participa en la competición del festival y hoy miércoles se presentará en una rueda de prensa.

La película se centra en el proceso de escritura de un director de cine (interpretado por Sbaraglia y que es un evidente reflejo de Almodóvar) que prepara el guion para su nueva película.

Esta es la séptima vez que Almodóvar compite por la Palma de Oro en Cannes, un festival que siempre le ha tratado muy bien pero que nunca le ha entregado el premio más importante.