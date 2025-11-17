CELEBRA 33 AÑOS

CIUDAD DE MÉXICO.- “Mi Pobre Angelito 2” (1992) se ha convertido en una película indispensable cada temporada decembrina. El famoso lugar donde Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, vivió su inolvidable aventura es The Plaza Hotel en Nueva York, un escenario que millones de espectadores reconocen de inmediato.

Ahora, el emblemático hotel ofrece una propuesta ideal para los fans: una experiencia diseñada para ponerse en los zapatos de Kevin, recreando escenarios, comida y momentos del filme que, a más de 33 años de su estreno, sigue transmitiéndose cada Navidad.

El hotel ubicado en el número 768 de la Quinta Avenida, se ha convertido en uno de los lugares más turísticos de la ciudad de Nueva York y que muchos fans visitan por la película navideña.

En “Mi Pobre Angelito 2”, Kevin McCallister vuelve a quedar solo, pero esta vez en la vibrante Nueva York, donde convierte al icónico The Plaza Hotel en el centro de su nueva aventura.

Mientras disfruta las comodidades de su habitación se encuentra nuevamente a los ladrones que intentaron robar su casa, por lo que ahora deberá ingeniárseles usando las amenidades de su estadía para vencerlos.

“Mi Pobre Angelito 2” fue un éxito en taquilla reuniendo más de 358 millones de dólares.

UNA EXPERIENCIA DE PELÍCULA

A través de su página web, The Plaza New York tiene un paquete especial para huéspedes que quieran vivir su propia aventura al estilo del protagonista.

En el sitio oficial del hotel, los visitantes pueden reservar la experiencia llamada “Home Alone: Fun in New York” (“Mi pobre Angelito”: Diversión en Nueva York), que ofrece:

* Paseo en limusina por la ciudad de Nueva York, con paradas en sitios icónicos vistos en el rodaje: Empire State Building, Rockefeller Center, Central Park, Carnegie Hall y Radio City Music Hall

* Una pizza grande de queso

* Un helado, como el que Kevin disfruta sin supervisión adulta

Además del tour y los alimentos temáticos, el paquete incluye la noche de hotel, perfecta para descansar como Kevin… y ordenar deliciosa comida directo a la habitación, tal como en la película.

Para reservar esta experiencia, los interesados deben ingresar al sitio de Fairmont Reservations y consultar fechas disponibles.

Los precios para vivir la experiencia de “Mi Pobre Angelito 2” van de 2 mil 295 a 3 mil 400 dólares, dependiendo del tipo de suite elegida. El paquete estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025.