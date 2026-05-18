Bad Bunny y Zara lanzan colección Benito Antonio

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Desde hace meses,

ya venía dejando pistas. Primero apareció usando

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durante ely más tarde volvió a apostar por la firma española en distintos eventos, incluida la Met Gala. Ahora, finalmente, todo cobra sentido con el lanzamiento de "", la nueva colaboración entre el cantante puertorriqueño y Zara.Lamezcla algunos de los elementos más característicos del estilo de Benito:, referencias deportivas, prendas cómodas, colores suaves y detalles bordados que conectan con lay nostálgica que ha llevado recientemente.La cápsula apuesta por unelevado donde predominan las prendas amplias y cómodas. Entre las piezas que más han llamado la atención se encuentran lascon el logo "NUEVAYoL" bordado en colores, una referencia directa al universo creativo queha construido alrededor de su música y estética visual.También destacan lascon el nombre "" bordado en tonos vibrantes, además de conjuntos de inspiración universitaria con rayas verdes, bermudas holgadas y pantalones de cuadros en tonos pastel.Otra de las apuestas fuertes de lason los looks de. Uno de ellos incluye uncony pantalones amplios que recuerdan a los outfits minimalistas que el cantante ha llevado durante esta etapa de su carrera.Además, la cápsula incorpora jeans de corte recto y efecto vintage, camisetas básicas,y prendas con unaque mezcla lo urbano con referencias caribeñas y Y2K.La" estará disponible a partir delen tiendas seleccionadas y en la página oficial de. Aunque los precios pueden variar dependiendo de cada pieza, se espera que las camisetas y accesorios tengan precios desde aproximadamente 699 pesos mexicanos, mientras que las sudaderas, pantalones y prendas de sastrería podrían superar los 2 mil pesos.Sin duda, se trata de una de las colaboraciones más esperadas del año para los fans dey para quienes siguen de cerca las tendencias dey streetwear.