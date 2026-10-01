Evita AMLO hablar de "Andy"; dedica nuevo libro a Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video para presentar su nuevo libro "Pueblo", pero no habló de su hijo Andrés Manuel López Beltrán, quien enfrenta señalamientos por presuntos vínculos de contrabando de combustible.

AMLO dedica nuevo libro a Claudia Sheinbaum

En el video, de casi una hora con 20 minutos, el expresidente Andrés Manuel López Obrador compartió pasajes de la historia de México y externó que su nueva publicación se la dedica a Claudia Sheinbaum Pardo, a quien consideró "la mejor presidenta del mundo".

"Se lo dedico a Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta. Y gran orgullo, de trabajo, honestidad, rectitud y lealtad al pueblo; eso también me hace muy feliz, de que a quien entregué el bastón de mando ha resultado... extraordinaria, la mejor presidenta del mundo, incluyendo hombres y mujeres, entre hombres y mujeres del mundo.

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"Y yo no estoy ya para hacerle la barba a nadie, es excepcional la Presidenta y con un pueblo también extraordinario que merece todo el amor, todo, todo nuestro amor", expresó.

Llamado de AMLO a la honestidad y fin de la corrupción

Ante diversos señalamientos contra integrantes de la llamada Cuarta Transformación, López Obrador llamó a los funcionarios a no robar y a aplicar cuatro frases que son "fundamentales".

"Sólo el pueblo puede salvar al pueblo; dos, con el pueblo todo, sin el pueblo nada; tres, por el bien de todos, primero los pobres, y, cuatro, no robar... no robar y menos si se trata de servidores públicos, son los más obligados a actuar con honradez. No robar, no mentir, no traicionar al pueblo", declaró.

Aunque al final de su sexenio prometió que no reaparecería en el escenario público, señaló al periodo neoliberal y a los expresidentes y aseguró que la corrupción se acabó en el país, pero lleva un proceso porque estaba arraigada "arriba".

En el marco de la relación con Estados Unidos y los señalamientos del mandatario estadounidense Donald Trump por la violencia y cárteles, López Obrador expresó que hay una decadencia en ese país que es una potencia bélica.

"No hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero; el dinero no es la felicidad ni el poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la felicidad, no es lo material.

"La decadencia en Estados Unidos se debe a eso, a que se fueron por lo material y se convirtieron en una potencia económica y una potencia bélica, pero saben que tienen muchos problemas", comentó.

*El expresidente López Obrador llamó a los funcionarios a no robar.*

*1 hora y 20 minutos fue la duración del video del expresidente Andrés Manuel López Obrador.*