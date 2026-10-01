Descarta Secult llevar Xantolo a Brasil por falta de presupuesto
La administración estatal recibió una invitación diplomática, pero no la atendería por la inversión que representa
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Por cuestiones financieras, es muy probable que Xantolo no pueda presentarse en Brasil, luego que la administración estatal recibió una invitación diplomática, estimó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Cultura (Secult) del Gobierno del Estado.
Informó que recientemente el Gobierno del Estado recibió una misiva de la Embajada de Brasil en México para llevar la actividad cultural al país sudamericano, cuyo costo de traslado y demás gastos significa una inversión de 2.5 millones de pesos.
Complementó que, entre los requerimientos solicitados por San Luis Potosí, se propuso dividir el costo entre los dos gobiernos, sin embargo, a más de 15 días de la recepción del documento y el envío de las necesidades, hasta el momento no existe respuesta.
Por ende, si la decisión pasa de esta semana, es muy probable que no viaje el contingente por el incremento en el precio de los vuelos, admitió el funcionario estatal.
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"Ellos nos piden el espectáculo del imitador de Juan Gabriel, considerando que es el décimo aniversario, y nos piden lo del Xantolo. Serían 55 gentes, ya presentamos el proyecto hace más de 15 días y no se ha resuelto por el otro país", exteriorizó.
Con independencia de ello, destacó que la representación originaria de la región huasteca se extenderá a municipios del altiplano, a fin de llevar la tradición a otras zonas donde no había llegado el programa de difusión cultural.
"Es la última edición del Xantolo que le toca a esta administración gubernamental y nos encargó mucho el gobernador que fuera la mejor de todas, y bueno, comentar que el Xantolo es una fecha que está en el turismo nacional e internacional", remató.
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