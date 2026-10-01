Carlos Trejo en La Granja VIP: más allá del cazafantasmas

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 30 (EL UNIVERSAL).- Carlos Trejo dejó al cazafantasmas fuera de "La Granja VIP" para que el público pudiera conocer a la persona que desde hace 46 años está detrás del personaje que lo popularizó, una decisión de la que no se arrepiente y considera, le abrió los ojos a miles que lo juzgaban solo por lo que se dice de él.

Carlos Trejo enfrenta acusaciones y revela su verdad

El discurso de desacreditación que el escritor de "Cañitas" ha sufrido tiene un responsable directo ante su mirada, Alfredo Adame, que lo ha tachado de consumir sustancias y otras prácticas, según cuenta el tercer eliminado del reality.

"Más que complicado, fue emocionante porque decían que Carlos Trejo es drogadicto, todo lo que ha de venido diciendo este enfermo, pelele, poco hombre y que se fue haciendo un remolino de mentiras, darme la oportunidad de que entrara Carlos, únicamente Carlos, para mí fue una joya, una oportunidad de oro que la supe aprovechar muy bien", dice a EL UNIVERSAL.

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Detalles de la experiencia y convivencia en La Granja VIP

El desprenderse del personaje no fue solamente en actitud, desde su entrada dejó señales para que los televidentes pudieran notar que quién entraba no era el rudo cazafantasmas, si no el humano.

"Hubo muchas señales que mandé, todo el mundo sabe que el cazafantasmas anda con tejana, anda en moto, rudo, aquí siempre anduve con gorra porque era Carlos y Carlos es una persona muy tranquila, que no toma, no fuma, se acuesta temprano se despierta temprano y para mí fue un reality extraordinario donde conocí gente maravillosa", comparte.

Al interior de la granja Carlos también pudo compartir con personalidades que en su mayoría le agradaron pese al choque generacional que reconoce, tuvo, señalando por ejemplo que contrastando con su crianza, hay muchas diferencias, pues fue educado para un mundo que ya no existe.

Entre las actividades que realizo, además de ayudar a organizar bien la despensa e instruir a algunos en el manejo correcto de la leche bronca, tuvo un momento especial con Pimpinela Escarlata al hacer una regresión para que hablara con su madre.

"No tenía ni dos meses de haber fallecido, iba con el corazón hecho pedazos, darme la oportunidad de que le hiciera una regresión y que lo pusiera con su mamá a hablar, fueron cosas para mí muy interesantes y que bueno, pues ahí las dejo para el público", apunta.