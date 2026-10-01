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Fallece "Cronos", vocalista y fundador de Venom

Fue durante más de cuatro décadas, la voz, el bajo y la visión de la agrupación de black metal inglesa

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 01, 2026 03:18 p.m.
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Conrad Thomas Lant/Foto: FB Venom

Conrad Thomas Lant/Foto: FB Venom

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      "Es con profundo dolor y corazones rotos que compartimos la noticia de que Conrad 'Cronos' Lant falleció", informó la banda de black metal Venom.

      Fue durante más de cuatro décadas, la voz, el bajo y la visión de la agrupación formada en Newcastle, Inglaterra, en 1979.

      "Las legiones siempre han sido una parte importante de VENOM. A todos los que estuvieron con la banda a lo largo de los años, compraron los discos, vinieron a los conciertos, usaron las camisetas, compartieron la música y mantuvieron encendido el fuego, 'Cronos' siempre estuvo agradecido por su lealtad y apoyo", señaló la banda en sus redes sociales.  

      Sin embargo y hasta el momento, no se han dado detalles oficiales sobre las causas de la muerte de quien en vida llevaba el nombre de Conrad Thomas Lant.  

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      Foto: FB Venom

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