Fallece "Cronos", vocalista y fundador de Venom
Fue durante más de cuatro décadas, la voz, el bajo y la visión de la agrupación de black metal inglesa
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"Es con profundo dolor y corazones rotos que compartimos la noticia de que Conrad 'Cronos' Lant falleció", informó la banda de black metal Venom.
Fue durante más de cuatro décadas, la voz, el bajo y la visión de la agrupación formada en Newcastle, Inglaterra, en 1979.
"Las legiones siempre han sido una parte importante de VENOM. A todos los que estuvieron con la banda a lo largo de los años, compraron los discos, vinieron a los conciertos, usaron las camisetas, compartieron la música y mantuvieron encendido el fuego, 'Cronos' siempre estuvo agradecido por su lealtad y apoyo", señaló la banda en sus redes sociales.
Sin embargo y hasta el momento, no se han dado detalles oficiales sobre las causas de la muerte de quien en vida llevaba el nombre de Conrad Thomas Lant.
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Foto: FB Venom
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