Él era Giuseppe Mazzullo, voz original en italiano de Topo Gigio

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles se dio a conocer el fallecimiento del actor italiano Giuseppe Mazzullo a los 100 años, quien fue voz del popular personaje Topo Gigio durante al menos 45 años.

Fallecimiento y legado de Giuseppe Mazzullo

De acuerdo con medios locales, el artista habría perdido la vida la mañana del pasado 30 de septiembre, en su casa de Santo Stefano di Briga, a tan solo tres meses de haber celebrado su centenario en compañía de su familia y seres queridos.

"Con su voz, su sensibilidad y su profesionalismo, llevó el nombre de Messina a toda Italia, calando hondo en los corazones y la memoria de generaciones enteras. Su vínculo con su ciudad siempre ha sido profundo y auténtico", escribió en Facebook el alcalde de la ciudad siciliana, Federico Basile.

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Nacido en 1926 en Messina, Italia, Giuseppe Mazzullo, conocido en el gremio como Peppino, fue un actor de doblaje italiano, famoso por dar voz al aclamado ratón de la televisión infantil Topo Gigio, creado por la autora Maria Perego en 1958.

Trayectoria artística y contribuciones

Mazzullo inició su carrera artística a muy temprana edad en un pequeño teatro en el pueblo de Santo Stefano, a las afueras del sur de Messina, donde después de conquistar al público con sus monólogos, recibió una beca para asistir a la Academia de Artes Cinematográficas de Roma, a principios de sus 20 años.

Más tarde, incursionó también en la televisión y radio, sin dejar de lado las artes escénicas. En 1950 comenzó formalmente su carrera junto a Guglielmo Della Seta y tiempo después llegó a la compañía teatral de la RAI y la compañía de Enzo Ferrieri.

En la década de los 60, se volvió reconocido por interpretar al personaje de Richetto, un niño travieso que aparecía en el tradicional festival de la canción infantil Zecchino d'Oro. Fue entonces que, en 1961, comenzó a dar voz, identidad y personalidad al pequeño ratón, hasta su retiro en 2006.

"En cuanto vi la marioneta de Topo Gigio, me quedé fascinado. Con dos años, soñaba con un personaje así", reveló al medio il Giornale. Su trabajo lo llevó incluso a Estados Unidos, donde apareció en el programa "The Ed Sullivan Show", que dominaba las noches de los domingos en el país.

En 2004, luego de regresar a Santo Stefano di Briga, fundó y dirigió la Escuela de Teatro Cómico y Dramático, para ayudar a nuevas generaciones de artistas a formarse en el mundo de la interpretación. Finalmente, cuatro años más tarde, ganó el premio Leggio d'Oro por su trabajo de voz.