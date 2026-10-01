Davis Flow sorprende a Emma Coronel con regalo en su casa

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Emma Coronel Aispuro recibió una inesperada sorpresa durante una visita del influencer hondureño Davis Flow, quien llegó hasta su domicilio con un enorme ramo de rosas rojas y un segundo regalo que llamó todavía más la atención. El momento quedó registrado durante una transmisión en vivo y rápidamente provocó comentarios entre los usuarios.

Davis Flow sorprende a Emma Coronel con ramo y collar

La escena ocurrió mientras ambos se encontraban en la cocina de la casa de la exmodelo, ahí, Davis le pidió que se diera la vuelta y cerrara los ojos antes de entregarle el llamado "ramo buchón", un detalle que tomó por sorpresa a la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Cuando Emma se volteó y descubrió el enorme arreglo de rosas rojas, su reacción fue inmediata. Entre la emoción y la sorpresa, preguntó por qué el ramo era tan grande y aseguró que no era necesario un regalo de esas dimensiones.

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Ante ello, el creador le explicó que decidió llevarle las flores porque quería agradecerle por la amistad y el trato que ha recibido de ella.

Incluso le expresó su respeto y agradecimiento por haberla conocido. Después de esas palabras, ambos se dieron un abrazo frente a la cámara.

El hondureño, también bromeó con que quizá debió llevarle todavía más flores y comentó que, aun si hubiera sido solamente una rosa, sabía que Coronel habría valorado el detalle.

Reacciones y contexto de la visita de Davis Flow

Pero ahí no terminó la sorpresa. Davis también le regaló un collar, detalle que provocó que Emma le preguntara por qué ella no le había llevado algo a él. Ante esto, el influencer respondió que le había gustado mucho su forma de ser y que esperaba que ambos pudieran realizar más colaboraciones.

La interacción fue compartida en redes sociales y, como suele ocurrir con los encuentros de personajes conocidos, las opiniones no tardaron en aparecer.

Algunos usuarios consideraron que el gesto podía interpretarse de otra manera y relacionaron las flores con un supuesto interés romántico, aunque el propio Davis presentó el obsequio como una muestra de amistad y agradecimiento.

Entre los comentarios que circularon aparecieron frases como: "Mi amigo llevando flores de enamorado, cuando le lleguen a él las flores de muerto" y "Yo también le regalé flores una vez, saludos desde el cielo".

Otros usuarios, en cambio, defendieron a Emma Coronel y cuestionaron que todavía sea señalada por aspectos relacionados con su pasado.

"No pueden seguir atacando a las personas por un pasado, deje ser, a esa dama a ella le llegó la suerte", escribió otro usuario.

Davis Flow es el nombre artístico de Davis Obed Silva Antunez, rapero, creador de contenido y futbolista hondureño que ha desarrollado su carrera entre la música, las redes sociales y el entretenimiento.

Su popularidad comenzó a crecer gracias a sus publicaciones en plataformas digitales y a su trabajo dentro de la música urbana. Desde hace varios años mantiene una presencia constante en YouTube, Instagram y TikTok, donde comparte contenido con sus seguidores.

Sus primeros pasos en internet estuvieron relacionados con el freestyle. Alrededor de 2014 comenzó a publicar actuaciones de este género en YouTube y posteriormente amplió su trayectoria musical con canciones como "Rip Menor Menor", "Volver el Tiempo" y "Ganga".

Con el paso de los años también incursionó en el futbol profesional en Honduras, sumando una faceta distinta a su carrera como creador digital y artista urbano.

En el ámbito personal, el hondureño mantuvo una relación con Elsa Oseguera, periodista y creadora de contenido de Honduras, con quien tiene una hija.