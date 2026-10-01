Propone el PVEM permiso laboral por muerte de mascotas

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El diputado local del PVEM, Manuel Talayero, presentó una iniciativa para otorgar tres días de permiso, con goce de sueldo, a los trabajadores que sufran la muerte de su mascota.

Iniciativa para permiso laboral por muerte de mascota

Su propuesta busca reformar la Ley Federal del Trabajo para que se pueda otorgar este permiso, "el cual deberá disfrutarse los días hábiles inmediatos posteriores al deceso".

Desde tribuna, el legislador comentó que la ciencia ha documentado que la pérdida de un animal de compañía puede provocar tristeza profunda, ansiedad, culpa, insomnio e incluso dificultades para continuar con las actividades cotidianas y laborales.

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"Pero nuestra legislación laboral todavía no reconoce esa realidad. Hoy, una persona puede despedirse de un animal que la acompañó durante diez o quince años y, unas horas después, tener que presentarse a trabajar como si absolutamente nada hubiera pasado", indicó.

Reconocimiento del vínculo humano con mascotas

Y añadió: "No pretendemos que una persona deje de sentir dolor en 24 horas. No existe una ley capaz de borrar una ausencia. Lo que estamos diciendo es algo mucho más elemental: que nadie debería tener que esconder sus lágrimas para conservar su salario. Que nadie debería escuchar: ´Solo era un perro´ o ´Solo era un gato´. Porque para quien lo amó, nunca fue solo un animal, fue quien estuvo presente en las alegrías y en las pérdidas; quien acompañó enfermedades, separaciones, soledad y momentos difíciles. Fue compañía, cuidado, rutina y afecto".

Recordó que en la Ciudad de México ya se dio un paso fundamental al reconocer constitucionalmente a los animales como seres sintientes, por lo que ahora también hay que reconocer algo profundamente humano: el vínculo que construimos con ellos y el dolor que deja su ausencia.