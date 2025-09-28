Controversia en concierto de Zoé por supuesto playback

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Zoé volvió a los escenarios luego de dos años de pausar sus actividades. Miles de fans sobrevivieron a las fuertes lluvias y al intenso tránsito de la Ciudad de México (CDMX) para ver una vez más a la agrupación liderada por León Larregui.

Sin embargo, pese a que muchos consideraron el show como uno de los mejores de su vida, otros señalaron a la banda de hacer playback. A través de redes sociales expresaron su descontento.

¿Zoé hizo playback en su concierto del sábado?

Durante la interpretación del tema "Souvenir", León intentó tomar el micrófono, pero este se le cayó. No obstante, la voz del artista nunca se interrumpió, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

Algunos fans cuestionaron lo ocurrido y escribieron: "Como cuando pagas 4 mil varos para ver a Zoé haciendo playback, no bueno... Mejor en mi casa...".

Otros señalaron que fue un "tristísimo retorno", evidenciando cómo Larregui no habría cantado en ciertos momentos e incluso olvidó acercarse el micrófono para interpretar algunas líneas.

León ya había sido acusado antes

El uso del playback (la reproducción de sonido grabado previamente) ha generado divisiones en el mundo del espectáculo. Mientras unos lo justifican como recurso técnico en momentos complicados, otros lo consideran una falta de respeto al público.

Durante la gira "Prismarama", en un concierto en Querétaro, León Larregui ya había generado polémica cuando su micrófono cayó, pero la voz continuó sonando sin interrupciones.

Años más tarde se defendió de las acusaciones y aseguró que solo había hecho playback en ciertas ocasiones por motivos de salud.

En contraste, algunos fans señalaron que las pantallas del Estadio GNP suelen presentar retrasos en la sincronización del audio con la imagen, además de problemas técnicos durante el concierto. Bajo esa explicación, defendieron que Zoé no habría usado playback en su esperado regreso a los escenarios.