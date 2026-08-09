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CONVENCIÓN DISNEY D23

Por El Universal

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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CONVENCIÓN DISNEY D23
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      Tras el furor por la Comic-Con de San Diego, los amantes del cine y la cultura pop se preparan para la próxima edición de Disney D23 que se realizará en Anaheim, California, con más de 50 paneles dedicados a las producciones más recientes de la compañía.

      El próximo 14, 15 y 16 de agosto se llevará a cabo la edición 2026 de Disney D23 una celebración de varios días dedicada a los fans que incluye adelantos exclusivos, acceso detrás de escena, actuaciones, experiencias inmersivas de las franquicias más importantes Marvel, Pixar, Star Wars y muchos más.

      Entre las noticias más sonadas entre los fans, se espera la confirmación de una nueva producción de "X-MEN" ambientada en el MCU, así como un nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday" que llegará a la pantalla grande el próximo 17 de diciembre.

      Otras de las especulaciones que han captado el ojo mediático es la presunta confirmación de la producción de "Frozen 3" y "Los Increíbles 3". Asimismo, otra de las sorpresas que se esperan en la D23 es el primer vistazo del Live Action de "La Princesa y el Sapo". 

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