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The Legend of Zelda: elenco confirmado para película 2026

El director Wes Ball lidera la adaptación con un elenco internacional y estreno previsto para abril de 2027.

Por El Universal

Agosto 08, 2026 06:07 p.m.
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The Legend of Zelda: elenco confirmado para película 2026
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- La espera por ver a Link y Zelda en la pantalla grande está cada vez más cerca de terminar, pues la adaptación cinematográfica en live-action del popular videojuego The Legend of Zelda ya concluyó su rodaje.

      The Legend of Zelda: elenco confirmado y detalles clave

      La película, dirigida por Wes Ball y producida por Nintendo y Sony Pictures, tiene previsto llegar a los cines de todo el mundo a finales del mes de abril de 2027. Estos son los actores y actrices que formarán parte del elenco.

      Los dos protagonistas serán interpretados por Benjamin Evan Ainsworth, como el héroe Link, mientras que Bo Bragason dará vida a la princesa Zelda, del reino de Hyrule. Ambos actores fueron anunciados en julio de 2025.

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      Uno de los anuncios más recientes fue la incorporación del actor australiano Uli Latukefu, conocido por su papel en Black Adam, quien interpretará a Ganondorf "El Gran Rey Malvado", el principal antagonista de la saga, un poderoso hechicero.

      Participación especial y reparto internacional

      Según informó Deadline, el reparto también incluye a la Dichen Lachman, actriz australiana conocida por Severance y Altered Carbon. Lachman interpretará a Impa, perteneciente a la tribu Sheikah; su misión es proteger y aconsejar a la princesa Zelda.

      A pesar de que aún se desconoce el papel que desempeñará en la cinta, uno de los elementos más llamativos del elenco es la participación de Sam Neill, quien completó sus escenas para la película antes de fallecer el pasado 13 de julio a los 78 años.

      La participación de Neill se conoció después de que concluyera el rodaje de la producción en Nueva Zelanda, por lo que su aparición tendrá un significado especial para sus seguidores.

      A la lista se suma Yvonne Strahovski, actriz de The Handmaid's Tale, quien tendrá el papel de una reina. No obstante, el personaje específico que interpretará no ha sido revelado hasta el momento.

      La película, dirigida por Wes Ball, responsable de la saga Maze Runner y de Kingdom of the Planet of the Apes, llegará a los cines el 30 de abril de 2027.

      El proyecto es una colaboración entre Nintendo y Sony Pictures y representa la primera adaptación cinematográfica en acción real de la franquicia.

      Finalmente, con el rodaje terminado y el reparto principal cada vez más definido, la expectativa ahora se concentra en conocer el primer tráiler y, sobre todo, cómo llevará Wes Ball el mundo de Hyrule a la pantalla grande.

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