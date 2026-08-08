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Corto mexicano 'Una torreta en llamas' nominado al Ariel

La historia aborda la empatía entre un soldado herido y una campesina en las montañas.

Por El Universal

Agosto 08, 2026 07:26 p.m.
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Corto mexicano Una torreta en llamas nominado al Ariel
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Muchas películas mexicanas mueren por tener distribución internacional, pero por ahora y sin los grandes reflectores sobre ella, un cortometraje de Guadalajara lo ha logrado y ya con ello ha sido visto en Europa, preparándose ahora para el mercado asiático.

      Distribución internacional y reconocimiento

      "Una torreta en llamas", de Humberto Flores Jáuregui, fue tomado por la compañía colombiana Bogoshorts Films, que tiene el propósito de crear una cultura alrededor de los cortos y fortalecer su circulación.

      Cuenta con un catálogo de casi 100 cortometrajes de ficción, documental, animación y experimental de la última década, entre ellos el también mexicano "Chica de fábrica" de Selma Cervantes.

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      Temática y nominación al Ariel

      "Una torreta en llamas", el cual peleará por el premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la categoría de Ficción, sigue a un soldado herido durante un enfrentamiento y su rescate por una campesina que vive en las montañas.

      "Queríamos sacar algo distinto porque ya se ha contado muchas películas de la violencia y la inseguridad (en México) y queríamos algo más bien desde la empatía, de ver en el otro no nada más un peligro latente, sino una posibilidad de empatía y algo mejor y de cómo también la realidad aplasta un poco a esa esperanza", cuenta Flores Jáuregui.

      "Se estrenó en Guadalajara (festival de cine), la vieron como mil personas y eso ya era mucho, (pero) luego se lo mandé (a la agencia colombiana), les gustó y pues ya ha estado en Indonesia, Alemania, Inglaterra y vamos ahora a Asia, es una empresa que apenas distribuye unos 10 cortos al año", agrega.

      El elenco del corto es integrado por Michelle Martínez Hernández, Guadalupe Ortíz, Jesús Estrada Escobedo y Ernesto Meléndez.

      Flores Jáuregui sabe que actualmente la imagen de los militares mexicanos no está en su momento más positivo, pero desde la escritura del guion tomó como objetivo no juzgar a los personajes.

      "(En la historia) Tengo a un soldado y un halcón que es de los malos entre comillas, pero nunca juzgamos. La protagonista, una señora de toda la vida de su comunidad, sabe que al halcón las circunstancias lo llevaron a un lugar y al soldado igual, nunca se dicen si son buenos o malos y la vida es así, no es de blancos o negros, sino que hay grises", explica el realizador.

      "Una torreta en llamas" formará parte del ciclo Rumbo al Ariel 2026 coordinado por la Academia, con una función en línea el próximo día 21.

      "Estamos felices con la nominación", dice.

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