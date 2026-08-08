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Voz de Bart Simpson habla sobre continuidad y final de la serie

Los Simpson acumulan 808 episodios y mantienen su popularidad, especialmente en plataformas de streaming.

Por El Universal

Agosto 08, 2026 06:10 p.m.
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Voz de Bart Simpson habla sobre continuidad y final de la serie
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Después de más de tres décadas al aire, imaginar el final de "Los Simpson" parece difícil. Sin embargo, Nancy Cartwright, la actriz que da voz a Bart Simpson desde el inicio de la serie, ya tiene en mente cuándo podría llegar ese momento.

      Nancy Cartwright anticipa posible final de Los Simpson

      Durante una charla para el podcast "Inside of You", Cartwright fue cuestionada sobre cuánto tiempo cree que continuará el proyecto y respondió: "Después de su temporada 40". No obstante, aclaró que se trataba de una opinión personal, aunque no explicó las razones detrás de su postura.

      La serie, que se estrenó como programa independiente en 1989 después de haber aparecido como cortos en "The Tracey Ullman Show", concluyó su temporada 37 en febrero.

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      Popularidad y continuidad de Los Simpson

      Cartwright tampoco se mostró incómoda ante la posibilidad de que la producción continúe más allá de esa temporada. Cuando el presentador le preguntó qué haría si los productores decidieran seguir adelante, la actriz bromeó: "¿Seguimos vivos?", antes de preguntar si el resto del elenco continuaría en el proyecto. Una vez que recibió una respuesta afirmativa, aseguró que también estaría dispuesta a seguir: "Sí, entonces seguiremos".

      "Los Simpson" es la serie estadounidense de ficción en horario estelar más longeva de la historia de la televisión. Hasta ahora, acumula 808 episodios y continúa atrayendo a nuevas generaciones de espectadores, especialmente desde su llegada al streaming.

      Además de sus personajes y situaciones que se han convertido en parte de la cultura popular, la serie también ha generado interés por las numerosas ocasiones en las que algunas de sus historias parecen coincidir con acontecimientos de la vida real. Esto ha alimentado la idea de que la producción tiene una especie de visión profética.

      Matt Groening, creador de "Los Simpson", explicó en 2025 que estas coincidencias no son resultado de un intento por anticipar el futuro. En una entrevista con CBS, señaló que se deben principalmente al gran número de historias que el programa ha contado a lo largo de los años.

      "Hay algunas cosas que predijimos sin darnos cuenta, y creo que eso se debe a que hemos hecho tantos episodios que, seguro, algo nos sale bien. Y tenemos que admitir que el mundo ahora mismo está completamente loco. Así que cualquier chiste disparatado que hagamos podría acabar haciéndose realidad", comentó Groening.

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