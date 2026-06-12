COREAN "ADIÓS, AMOR" DE NODAL EN APERTURA DEL MUNDIAL
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Aunque Christian Nodal no estuvo físicamente en la apertura del Mundial 2026, sí se hizo presente, a través de miles de aficionados que, al escuchar que, en los interiores del Estadio Ciudad de México sonaba "Adiós, amor", uno de sus temas emblemáticos, no dudaron en corearlo a todo volumen y en consonancia.
Fue a través de la transmisión en vivo de Telemundo, desde la inauguración del Mundial, que quedó documentado. Eso debido a que, mientras las conductoras y el presentador Julio Vaqueiro entrevistaban a Kate del Castillo, que les compartía su fe en el equipo tricolor, que el canto enérgico de la afición parecía, por momentos, sonar aún más fuerte que la voz de la actriz. .
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