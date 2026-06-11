Shakira pide paz y unión en inauguración del Mundial 2026

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Movimientos de cadera, una puesta en escena llena de color y energía, así como la interpretación de "

", marcaron la participación de

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durante la inauguración delen el Estadio Ciudad de México. Minutos después de bajar del escenario, la colombiana compartió una reflexión en redes sociales en medio del ambiente festivo que rodeó el arranque del torneo.A través de, la cantante publicó una imagen en la que se aprecian las siglas de la FIFA, las banderas de distintos países alrededor del estadio, la audiencia y una escultura de la Copa del Mundo."Que estetranscurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todo el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la, para que puedan triunfar en la vida. ¡Estamos listos!", escribió la artista y acompañó sus palabras con el emoji de un lobo, símbolo con el que suele representar a su "manada".fue una de las figuras encargadas de dar el banderazo a la Copa junto a artistas como, Los Ángeles Azules, Maná, Alejandro Fernández, Andrea Bocelli, Ejae, Lila Downs,y Danny Ocean.Con "", la colombiana quiso transmitir un mensaje sobre la, lay la importancia de perseguir los sueños."Esta canción es mucho más. Es un mensaje para todos los niños a quienes les han dicho que su sueño es demasiado grande y para recordarnos que cada campeón comenzó siendo un niño que tal vez pasó pory luchas, pero siempre hubo alguien detrás de ese niño que creyó en él", explicó la cantante en una entrevista con People.La intérprete también ha señalado que la canción busca reflexionar sobre lasque enfrentan millones de personas para acceder a una buenadesde edades tempranas. Además, plantea una mirada hacia un mundo que considera cada vez más dividido, por lo que insiste en la necesidad de poner a lasen el centro de la conversación.Ladeno pasó desapercibida. Las cámaras la captaron sobre la cancha disfrutando de "", un tema de merengue al que también se sumó su hermano,