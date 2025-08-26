logo pulso
¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift?

Conoce la pieza exclusiva inspirada en la era victoriana

Por El Universal

Agosto 26, 2025 02:09 p.m.
A
¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su compromiso tras una romántica propuesta de matrimonio que la cantante compartió en Instagram.

El emotivo momento, realizado en un jardín decorado con flores, dejó al descubierto el espectacular anillo que el jugador de los Kansas City Chiefs le entregó, una pieza que ya es tendencia en redes sociales y que ha despertado gran curiosidad por su precio y diseño.

Según el sitio de Brides, el anillo de compromiso entregado por Travis Kelce a Taylor Swift es una pieza vintage inspirada en la era victoriana.

La joya cuenta con un diamante de corte cojín alargado de aproximadamente 8 quilates, color F y claridad VS1, engastado en oro amarillo de 18 quilates. Además, presenta pequeños diamantes y grabados a mano en los laterales, lo que le otorga un toque romántico y sofisticado.

De acuerdo con Vogue México, Travis Kelce colaboró estrechamente con Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, para diseñar esta pieza exclusiva, asegurándose de que reflejara la personalidad y estilo único de la estrella pop.

Aunque el costo exacto del anillo de Taylor no ha sido revelado, el sitio de Bride estima que ronda los 550 mil dólares.

Para quienes deseen un diseño similar, boutiques de joyería de lujo como Artifex Fine Jewelry ofrecen piezas personalizables que emulan el estilo de la cantante, pero su precio dependerá del tamaño y pureza del diamante.

El compromiso marca un nuevo capítulo en la historia de amor de Swift y Kelce, quienes desde el inicio de su relación se han mantenido como una de las parejas más queridas del espectáculo.

Con este anuncio, no solo celebran su unión, sino que también han convertido al lujoso anillo en un símbolo de su historia, que ya acapara titulares y tendencias en todo el mundo.

