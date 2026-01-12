logo pulso
Del Toro y Luna se quedaron sin estatuilla

Por El Universal

Enero 12, 2026 09:27 a.m.
A
Del Toro y Luna se quedaron sin estatuilla

Guillermo del Toro quería resucitar con su versión de "Frankenstein", pero el director tapatío se fue con las manos vacías, pues los premios más importantes de la noche se los llevaron: "Hamnet", en la categoría Mejor Película Drama, y Paul Thomas Anderson, a Mejor Guion y Mejor Director, por "Una batalla tras otra".
El otro mexicano nominado fue Diego Luna a Mejor Actor en una serie de televisión–drama por "Andor"; sin embargo, el Golden Globe se lo llevó el histrión Noah Wylie, por "The Pitt", emisión que también ganó a Mejor Serie.
"El agente secreto" fue la Mejor Película Internacional; "Las Guerreras del K-pop", la Mejor Película Animada y la serie "Adolescencia" brilló.

