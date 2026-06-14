DIEGO BONETA RESPONDE A LOS ELOGIOS DE AL PACINO

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Diego Boneta aún no puede creer que el actor Al Pacino, una leyenda de Hollywood, haya elogiado su trabajo en la película "Killing Castro", un thriller político en el que ambos comparten créditos.

Al Pacino elogió públicamente a Boneta recientemente en Nueva York, el encuentro ocurrió durante la alfombra roja y los eventos del Festival de Cine de Tribeca, donde se celebró el estreno mundial de la cinta basada en hechos reales ocurridos en septiembre de 1960 en la ciudad de Nueva York, pocos meses después del triunfo de la Revolución Cubana. Ambos actores consolidaron su buena relación en una velada exclusiva previa organizada por la marca Tiffany & Co. en la misma ciudad. Posteriormente, durante la pasarela del festival frente a los fotógrafos, Boneta hizo un gesto de reverencia y respeto hacia Pacino. El actor estadounidense se mostró impresionado por la capacidad del mexicano para interpretar al líder cubano Fidel Castro y sus palabras exactas grabadas en video que circularon en redes fueron: "Qué gran actuación da este muchacho. Es todo lo que puedo decir".