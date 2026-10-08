Encuesta revela preocupación de estadounidenses por avance rápido de IA

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Las preocupaciones en torno a la inteligencia artificial atraviesan las líneas partidistas, y la gran mayoría de los estadounidenses dice que el gobierno federal debería darle prioridad a mantener la IA bajo control humano y proteger a los trabajadores.

Opinión mayoritaria sobre el avance de la inteligencia artificial

Una nueva encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos concluye que la mayoría de los estadounidenses, el 64%, cree que la IA se está desarrollando "demasiado rápido", mientras que el 27% dice que su desarrollo ha sido "más o menos adecuado", y sólo el 8% considera que avanza "demasiado lento".

El riesgo de que poderosos modelos de IA puedan eludir el control humano y perjudicar a la humanidad —algo que antes era propio de la ciencia ficción— se ha vuelto una preocupación más apremiante. Incluso líderes de las empresas que están desarrollando modelos de IA de vanguardia han solicitado una desaceleración para que la regulación gubernamental pueda ponerse al día. El presidente Donald Trump ha rechazado frenar el desarrollo de la inteligencia artificial por temor a que China obtenga ventaja con esta tecnología. Los centros de datos que impulsan proyectos de IA también han adquirido un papel destacado en importantes contiendas políticas a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato.

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Prioridades y preocupaciones sobre la inteligencia artificial

Aproximadamente 8 de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que es "extremadamente" o "muy" importante que el gobierno federal garantice que la IA permanezca bajo control humano, y muestran una inclinación similar a querer que el gobierno le dé prioridad a la protección de la fuerza laboral del país. La mayoría de los adultos estadounidenses también considera muy importante minimizar el daño ambiental e impulsar la economía. Cerca de la mitad dice lo mismo sobre promover la innovación tecnológica, y una proporción ligeramente menor piensa igual respecto a competir con China.

Existe preocupación bipartidista por la velocidad del desarrollo de la IA, pero pocos estadounidenses creen que alguno de los dos grandes partidos políticos tenga ventaja para gestionarla. El republicano Trump también recibe una baja calificación por su manejo del tema: el 67% de los adultos en Estados Unidos desaprueba su desempeño en cuanto a la IA.

Stephanie Stewart, profesora de ciencias en una secundaria en Sunset, Utah, comentó que se siente frustrada por la oposición del presidente a regular la inteligencia artificial.

"No hay ningún manejo del tema, salvo que vamos a permitir que estas empresas hagan lo que quieran, y no vamos a regularlas", expresó Stewart, de 53 años.

La mayoría dice que proteger a los trabajadores debería ser una prioridad del gobierno

Ron Theusch, un camionero que vive en la zona rural de Alden, Minnesota, señaló que su principal preocupación con la IA es la posible pérdida de empleos, incluido el suyo.

"Puedo imaginar una fila de camiones autónomos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, yendo y viniendo por la carretera interestatal 35, cargando y descargando. Puedo ver que eso ocurra", expresó Theusch, de 58 años.

La encuesta halló que la mayoría de los demócratas y los republicanos coinciden en la importancia de proteger a los trabajadores y mantener la IA bajo control humano.

"Había una película llamada 'Terminator' en la que los robots regresaban y mataban a todo el mundo", observó Theusch. "La gente se identifica con eso... No sé a dónde va a ir a parar. Realmente no tengo nada que pueda hacer para controlarlo, ¿sabe? Va a evolucionar".

Hay menos consenso sobre la importancia de otras prioridades en lo que respecta a la IA. Es más probable que los republicanos —en comparación con los demócratas— consideren de gran importancia fomentar el crecimiento de la economía estadounidense y competir con otros países, como China. Por otro lado, los demócratas son más propensos a decir que es, al menos, "muy" importante minimizar el daño ambiental.

"No entiendo cómo, porque ellos están haciendo algo tan bien como nosotros, no podemos ser más humanos al respecto y más humanitarios que simplemente decir: 'Bueno, ellos lo están haciendo, así que nosotros tenemos que hacerlo'", expresó Stewart sobre la competencia de Estados Unidos con China.

Y mientras que cerca de tres cuartas partes de los demócratas dicen que la IA se está desarrollando "demasiado rápido", sólo aproximadamente la mitad de los republicanos comparte esa preocupación. La encuesta halló que las personas menores de 30 años también expresan niveles de inquietud más altos que las de 60 o más.

"Creo que tengo todas las preocupaciones normales, ¿no? Me parece maravillosa para ciertas aplicaciones, pero también siento que se usará en exceso y puede crear una falta de conexiones personales. Puede volver perezosa a la gente, porque la información simplemente se les da sin tener que investigar realmente por su cuenta", manifestó Kelly Opp, una republicana de 62 años en Albuquerque, Nuevo México.

"Al igual que todo lo demás, una vez que echas la bola a rodar, progresa rápido por sí sola, pero creo que seguirá avanzando. Así que la velocidad en realidad no me parece un problema", agregó.

Confianza y uso de la inteligencia artificial en la sociedad

En su papel de docente, Stewart usa con regularidad la IA para ayudarse en su trabajo, incluso para crear tareas o apoyarse en exámenes. Pero le preocupan profundamente los efectos de la IA en los niños.

"Hay que proteger a los niños. Hay que proteger a los adolescentes. Hay que proteger la privacidad... tenemos que intentar hacer algo", sostuvo.

Los estadounidenses confían poco en cualquiera de los dos partidos cuando se trata de manejar los asuntos relacionados con la IA. Según la encuesta, aproximadamente 4 de cada 10 habitantes del país dicen que no confían ni en el Partido Demócrata ni en el Partido Republicano en materia de inteligencia artificial, mientras que casi 2 de cada 10 confían por igual en ambos partidos, y el resto se divide entre quienes confían en los republicanos y quienes lo hacen en los demócratas.

Incluso las personas que se identifican con los partidos se muestran ambivalentes sobre su capacidad para manejar el tema. Sólo cerca de la mitad de los republicanos y los demócratas dice que su partido está mejor preparado para abordar los asuntos de la inteligencia artificial, y aproximadamente 3 de cada 10 en cada caso afirma que ninguno de los dos lo está.

"Soy más bien moderada. Y veo que hay cosas buenas en ambas partes", declaró Stewart. "Ahora mismo, cualquiera allá en Washington es débil para hacer algo por alguien que no sean ellos mismos. Así que no, no creo que los demócratas harían un mejor trabajo, per se. Tal vez sí lo promocionarían. Pero hasta que vea que sale algo de alguien, voy a decir: 'Sí, no. Ustedes sólo están ahí sentados'".