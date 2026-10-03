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Dua Lipa se une a Shakira en concierto en Madrid

La residencia de Shakira en Madrid ha contado con invitados especiales como Dua Lipa y Alejandro Sanz.

Por EFE

Octubre 03, 2026 07:37 p.m.
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Dua Lipa se une a Shakira en concierto en Madrid
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      Madrid, 3 oct (EFE).- La británica de origen albanés Dua Lipa se ha convertido este sábado en la inesperada estrella invitada de la residencia de conciertos que Shakira está celebrando en Madrid como cierre de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

      Dua Lipa sorprende en concierto de Shakira en Madrid

      Aunque eran muchos los que especulaban con Maluma como posible acompañante este fin de semana de su paisana colombiana, sobre todo porque recientemente sumaron una nueva colaboración con la canción 'Agua', finalmente la sorpresa ha llegado desde otro punto del planeta.

      Dua Lipa y Shakira han consumado de esta forma un dúo que nunca antes se había producido, ni en un estudio ni en un escenario. Para la ocasión, aunque barajaban dos opciones según han confirmado fuentes de la organización a EFE, se ha optado finalmente por interpretar juntas 'Antología', de su emblemático disco 'Pies descalzos' (1995).

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      Invitados especiales en la residencia de Shakira en Madrid

      Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo han sido otros artistas que han querido acompañar de manera sorpresa a la autora de 'Las de la intuición' en los conciertos ya celebrados de su residencia.

      Fue el pasado 18 de septiembre cuando dio comienzo esta residencia histórica de Shakira en el recinto del Ibedrola Music de Madrid, donde ha erigido su propio estadio y una "miniciudad" alrededor como punto de encuentro y de celebración de la cultura latina en el mundo.

      De los 12 conciertos que tenía previsto ofrecer inicialmente, ya se han celebrado ocho y aún tiene previstas más citas este mismo domingo, 4 de octubre, y de nuevo el próximo fin de semana, los días 9, 10 y 11 de octubre.

      Concebida como el broche de su actual "tour", 'Las Mujeres Ya No Lloran' ha sido certificada como la gira latina más taquillera de la historia, con hitos como haber congregado a 400 mil personas en el Zócalo de la capital mexicana.

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