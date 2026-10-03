Corea del Norte lanza misil balístico maniobrable en prueba estratégica

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SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte dijo el sábado que realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico de alcance intermedio que, según afirmó, tiene capacidades de vuelo maniobrable diseñadas para evadir las defensas antimisiles de Corea del Sur y Japón.

Corea del Norte lanza misil balístico maniobrable en medio de tensiones

La última prueba se produjo en medio de crecientes tensiones entre Pyongyang y Seúl por la explosión de minas terrestres en la frontera.

Kim Yo Jong, la poderosa hermana de Kim Jong Un, dijo que el líder norcoreano supervisó la prueba del misil, que describió como estratégico, dando a entender que fue diseñado para transportar armas nucleares. También dijo que podía cambiar su trayectoria de vuelo a baja altitud y que tenía capacidades de inteligencia artificial no especificadas que harían que fuera muy difícil de interceptar.

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El ejército de Japón indicó que el proyectil cayó en aguas fuera de su zona económica exclusiva.

El ejército surcoreano, que a menudo acusa a al Norte de exagerar sus capacidades militares, no comentó las afirmaciones de Kim.

Detección y recorrido del misil según Corea del Sur y Japón

Pyongyang dice que tiene nuevas capacidades de misiles

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó antes el sábado que detectó el lanzamiento del misil norcoreano en Wonsan, en la costa este del país, y que recorrió más de 700 kilómetros (435 millas). Más tarde, el Ministerio de Defensa de Japón dijo que detectó que el proyectil recorrió unos 680 kilómetros (422 millas).

Kim indicó en su comunicado que las discrepancias en los datos del vuelo entre los vecinos y aliados estadounidenses demostraban que el proyectil no podía rastrearse adecuadamente en el aire.

"Cada vez que aplicamos el modo de trayectoria ondulatoria a los misiles, el enemigo no logró rastrear los objetivos desde sus primeros puntos de rebote", dijo. "No hay manera de evitar este ataque".

El lanzamiento se produjo un día después de que la hermana del mandatario norcoreano se burló de la exigencia surcoreana de que su país se disculpe por la explosión de minas terrestres el 21 de septiembre, que ocurrieron a unos 10 metros (11 yardas) al sur de la línea de demarcación militar entre las dos naciones y causaron heridas a tres soldados surcoreanos.

Seúl apuntó que una inspección conjunta del sitio con el Comando de Naciones Unidas liderado por Estados Unidos encontró que las explosiones fueron causadas por minas plantadas por el Norte. Más tarde, el comando determinó que Pyongyang violó el armisticio que puso fin a los combates en la Guerra de Corea (1950-1953).

Corea del Sur también ha instado a su vecino del norte a detener sus recientes labores de fortificación fronteriza, incluida la instalación de minas y barreras antitanque, que se han acelerado después de que, en 2024, Kim Jong Un abandonó el objetivo de reconciliación con Seúl y lo declaró adversario permanente.

Kim Yo Jong, que posiblemente la segunda persona con más poder en Pyongyang después de su hermano, desestimó el viernes las exigencias de Seúl sobre las explosiones por considerarlas "absolutamente patéticas", y afirmó que el Norte pretende cortar los lazos con su vecino para siempre. En una declaración el 30 de septiembre, negó la responsabilidad del país en las explosiones y amenazó con tomar represalias si Seúl dispara contra las tropas norcoreanas que refuerzan la frontera.