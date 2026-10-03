logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Derrumbe del arco Holei en Parque Nacional de Hawai

El Servicio de Parques Nacionales alerta sobre riesgos para visitantes en zona inestable tras derrumbe.

Por AP

Octubre 03, 2026 07:31 p.m.
A
Derrumbe del arco Holei en Parque Nacional de Hawai
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      PARQUE NACIONAL DE LOS VOLCANES, Hawai, EE.UU. (AP) — Un pintoresco acantilado en la costa de la Isla Grande de Hawai se ha derrumbado, informó el Servicio de Parques Nacionales.

      Derrumbe del arco Holei y contexto reciente

      El arco marino Holei, ubicado en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawai, tenía unos 27,4 metros (90 pies) de altura antes de colapsar en algún momento entre el 23 y el 27 de septiembre, posiblemente cuando el parque estuvo cerrado temporalmente durante la tormenta tropical Nolo.

      Su derrumbe en el océano Pacífico no fue inesperado, pero marca "la transformación más reciente de la remota y escarpada costa del parque", señaló el servicio de parques en Facebook. Personas que reaccionaron a la publicación lo calificaron como una señal de que la naturaleza sigue su curso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Advertencias y riesgos para visitantes

      El servicio de parques advirtió a los visitantes que se mantengan alejados del lugar, ya que es inestable y presenta un grave peligro de desprendimientos.

      "Fotos en redes sociales muestran a personas entrando en el área cerrada cerca de donde antes se alzaba el arco marino, poniéndose a sí mismas y a los equipos de primera respuesta en un gran riesgo de caída y ahogamiento", indicó la agencia.

      El popular sitio turístico se formó hace unos 550 años. El nombre Holei proviene de una pequeña planta endémica de la familia de las asclepiadáceas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Derrumbe del arco Holei en Parque Nacional de Hawai
      Derrumbe del arco Holei en Parque Nacional de Hawai

      Derrumbe del arco Holei en Parque Nacional de Hawai

      SLP

      AP

      El Servicio de Parques Nacionales alerta sobre riesgos para visitantes en zona inestable tras derrumbe.

      Votantes en EE.UU. expresan frustración por falta de soluciones políticas
      Votantes en EE.UU. expresan frustración por falta de soluciones políticas

      Votantes en EE.UU. expresan frustración por falta de soluciones políticas

      SLP

      AP

      Encuesta AP-NORC revela que votantes dudan de capacidad de partidos para resolver problemas.

      Brasil elige presidente: Lula y Bolsonaro lideran la contienda
      Brasil elige presidente: Lula y Bolsonaro lideran la contienda

      Brasil elige presidente: Lula y Bolsonaro lideran la contienda

      SLP

      AP

      Lula enfrenta retos por delincuencia y economía mientras Bolsonaro apuesta por seguridad y agenda ultraconservadora.

      Accidente en Kenia deja 17 muertos, mayoría peregrinos
      Accidente en Kenia deja 17 muertos, mayoría peregrinos

      Accidente en Kenia deja 17 muertos, mayoría peregrinos

      SLP

      AP

      El choque ocurrió en la autopista hacia Mombasa y afectó a una furgoneta con peregrinos que se dirigían a Nakuru.