Derrumbe del arco Holei en Parque Nacional de Hawai

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PARQUE NACIONAL DE LOS VOLCANES, Hawai, EE.UU. (AP) — Un pintoresco acantilado en la costa de la Isla Grande de Hawai se ha derrumbado, informó el Servicio de Parques Nacionales.

Derrumbe del arco Holei y contexto reciente

El arco marino Holei, ubicado en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawai, tenía unos 27,4 metros (90 pies) de altura antes de colapsar en algún momento entre el 23 y el 27 de septiembre, posiblemente cuando el parque estuvo cerrado temporalmente durante la tormenta tropical Nolo.

Su derrumbe en el océano Pacífico no fue inesperado, pero marca "la transformación más reciente de la remota y escarpada costa del parque", señaló el servicio de parques en Facebook. Personas que reaccionaron a la publicación lo calificaron como una señal de que la naturaleza sigue su curso.

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Advertencias y riesgos para visitantes

El servicio de parques advirtió a los visitantes que se mantengan alejados del lugar, ya que es inestable y presenta un grave peligro de desprendimientos.

"Fotos en redes sociales muestran a personas entrando en el área cerrada cerca de donde antes se alzaba el arco marino, poniéndose a sí mismas y a los equipos de primera respuesta en un gran riesgo de caída y ahogamiento", indicó la agencia.

El popular sitio turístico se formó hace unos 550 años. El nombre Holei proviene de una pequeña planta endémica de la familia de las asclepiadáceas.