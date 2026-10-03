Lindsay Lohan vuelve a ser Cady Heron y recrea escena icónica

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Si creciste en los 2000, el 3 de octubre probablemente te resulte familiar por una de las películas más populares de Lindsay Lohan. La fecha se convirtió en el llamado "Mean Girls Day" gracias a una escena de "Chicas pesadas".

Lindsay Lohan recrea escena icónica en Mean Girls Day

Ahora que la famosa está de vuelta en la actuación, no dejó pasar la celebración y sorprendió a sus fanáticos al volver a ponerse en la piel de Cady Heron. La película de 2004 fue protagonizada, además, por Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert.

En la trama, Cady Heron habla por primera vez con su crush, Aaron Samuels, interpretado por Jonathan Bennett. Mientras ambos están sentados en sus pupitres, él le pregunta qué día es y ella responde emocionada: "Es 3 de octubre".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Presencia del director Mark Waters en la recreación

Lindsay recreó la escena y la compartió en redes sociales. "Es 3 de octubre", escribió en el post junto a un emoji de corazón rosa, un detalle que también recuerda el código de vestimenta de las populares, lideradas por Regina George, quienes vestían de rosa cada miércoles.

En el video, Lindsay está acompañada por Mark Waters, director de la película original. Después de recrear la escena, Lohan rompe en risas y hace un guiño a la cámara.