El Cigala llena Fundadores en el Festival de Primavera

El cantaor español Diego El Cigala se presentó ante una Plaza de los Fundadores llena como parte del Festival Internacional San Luis en Primavera, en una noche marcada por el flamenco y el bolero.

Previo al concierto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos, entregó al artista el colibrí, símbolo del festival, como reconocimiento a su trayectoria.

Durante su presentación, El Cigala interpretó temas como Lágrimas Negras y Piensa en mí, además de otros boleros de su repertorio, logrando la respuesta del público que acompañó cada interpretación.

El evento también incluyó la participación del ensamble potosino Sul Tasto, que abrió el escenario con una muestra de talento local.

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La presentación formó parte de las actividades del Festival Internacional San Luis en Primavera, que se realiza en distintos espacios de la capital potosina.