EL TALLER DE JIM HENSON ABRE SUS PUERTAS

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En lo profundo de un enorme almacén de Nueva York, los artesanos detrás de algunos de los personajes infantiles más queridos del mundo han creado vestuarios y marionetas durante años en relativo anonimato.

Ahora, Jim Henson´s Creature Shop, el taller fundado por el legendario creador de los Muppets, sube el telón.

Este año, la empresa abrió por primera vez las puertas de su taller en Queens para visitas públicas, lo que permite a los fans conocer a un titiritero, ver una demostración de manipulación de marionetas y tomarse fotos y grabar videos con personajes queridos e icónicos.

Jason Weber, supervisor creativo del taller, comentó que las visitas, que cuestan 150 dólares por persona, son una oportunidad para celebrar a los artesanos poco reconocidos que dan vida a estos famosos personajes.

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Además de Kermit, Miss Piggy y otros Muppets, Henson fue la fuerza creativa detrás de Big Bird, Cookie Monster y otros famosos habitantes de "Sesame Street", así como de los personajes de "Fraggle Rock". Murió en 1990.

El espacio del taller en sí está lleno de criaturas fantásticas en distintas etapas de ensamblaje.