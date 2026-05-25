Karol G, Maluma y Tito Double P brillan en AMAs 2026 en Las Vegas

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Una verdadera constelación de estrellas desfiló por la alfombra azul de los American Music Awards 2026, previo al inicio de la gala.

Karol G y Maluma destacan en la alfombra azul de los AMAs 2026

Esta noche, las figuras más grandes de la industria internacional se reúnen en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para celebrar lo mejor del pop, country, pop, k-pop, hip-hop y los ritmos latinos.

Aunque fueron muchos los famosos que caminaron ante la prensa luciendo sus mejores y más curiosas galas, la presencia latinoamericana terminó por robarse las miradas, gracias a artistas como Karol G, Maluma, Tito Double P y Fuerza Regida.

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Estilo y moda de los artistas latinos en los AMAs 2026

Una de las primeras en llegar fue la llamada "Bichota", quien apareció con un look monocromático pero que dejó ver su bien torneado abdomen. El vestido, que de inmediato comenzó a viralizarse, constó de una falda larga y un pequeñísimo top de red transparente, ambos en color negro.

Por su parte, Maluma hizo gala de elegancia al portar un traje Hugo Boss en tonos grises y cafés, que combinó con zapatos negros y unos lentes oscuros. En esta ocasión, el colombiano acudió sin su pareja, Susana Gómez, quien se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo.

Otro latino que brilló fue Tito Double P. El cantante de corridos tumbados llegó la alfombra azul con una chamarra de cuero negra que combinó con una camisa de cuello de tortuga y pantalones de terciopelo en el mismo tono.

Mientras tanto, los intérpretes de "Harley Quinn" lucieron looks muy parecidos, y es que los cinco usaron trajes oscuros, accesorios plateados y hasta el mismo peinado. Lo único que los diferenciaba es que algunos optaron por llevar camisas en tono blanco y lentes oscuros.

Las celebridades extranjeras también brillaron en la alfombra azul. Hillary Duff deslumbró con un vestido plateado de la firma Paco Rabanne; mientras que la cantante surcoreana, EJAE, dio cátedra de moda con un atuendo en color verde militar de Mugler que combinó a la perfección con guantes morados y accesorios llamativos.

Además, también estuvieron Sombr, Queen Latifah, la banda New Kids on the Block, Jason Derulo, David Guetta y el fenómeno del k-pop, BTS.