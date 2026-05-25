Gerardo Bazúa desea lo mejor a Paulina Rubio y "Colate"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).-

desea que el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

al que se enfrentan su expareja,, y Nicolás Vallejo-Nájera "Colate", concluya en los mejores términos, ya que dice ser consciente que, la, también impactará en la vida de, el hijo que comparte con "la Chica dorada".Hace dos semanas, tuvo lugar elentre la cantante y su primer esposo, quienes se enfrentaron por cuatro días ante la, esto en búsqueda, de ambas partes, de que les sea otorgada lade, el hijo -de 15 años- que tuvieron juntos.Ahí, cada uno, a través de sus abogadas, alegaron el porqué se creían merecedores que quedarse con el menor, quien ha solicitado, con su padre, debido a aparentes diferencias irreconciliables con su progenitora.Y, mientras "Pau" y "Colatte" están en la espera de laque, de acuerdo con la abogada de la cantante, la licenciada, se dará a conocer a, "Ventaneando" entrevistó a, expareja de Paulina y padre de su hijo menor,Aunque discreto y, de pocas palabras, "Jerry" Bazúa expresó que, del caso, espera que se decida lo, pues lo que ocurra supondrá también un cambio en la vida de, hermano menor de, quien vive con su madre en Miami.que les vaya lo mejor, sobre todo, por mi hijo, eso es todo, es lo único que tengo que decir", dijo, acompañado de unaAprovechó para negar que, en su caso, exista alguna problemática o diferencia entre él y Paulina; en la actualidad, convive consin ningún obstáculo."No, yo no (tengo ningún problema), comparto (con él) normal, como todo mundo, como todo mundo", dijo, reiterativamente.Este fin de semana, "la Chica dorada", para presentarse en el, en la Feria del Valle de Santiago, en Guanajuato.La intérprete de "Ni una sola palabra" fue recibida con unapor parte de susy, durante el show revivió sus más emblemáticos temas como "El último adiós", "Dame otro tequila" y "Mío".Y, aunque durante el show interactuó con sus fans, mencionó a sus hijos y hasta se fotografió con algunos de sus seguidores,a hablar para lasdel vespertino y, tanto al inicio, como al final del evento, su camioneta la esperaba en la puerta del recinto para evitar cualquier tipo de interacción con la prensa.