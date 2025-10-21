"Ella baila sola" de Peso Pluma desata debate tras reconocimiento de Rolling Stone

El tema "Ella baila sola", interpretado por Peso Pluma, fue elegido por la revista Rolling Stone como la mejor canción mexicana del siglo XXI, decisión que rápidamente encendió el debate en redes sociales.

En la plataforma X, miles de usuarios discutieron si el éxito del artista merecía tal reconocimiento. Mientras algunos celebraron la elección con mensajes como "Fue un hitazo en su momento" o "Dentro de su género es lo mejor que ha hecho", otros la criticaron abiertamente: "Ni la mejor de Peso Pluma", "Es Rolling Stone, son capaces de ponerlo como rock", se leía entre los comentarios.

La controversia también reavivó el debate sobre los corridos tumbados, género al que pertenece la canción, y su lugar dentro de la música mexicana contemporánea.

No es la primera vez que un artista urbano causa polémica por reconocimientos de este tipo: Bad Bunny también fue cuestionado recientemente tras ser llamado "el nuevo rey del pop".

Pese a las críticas, Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, continúa consolidando su carrera: ganó el Grammy al Mejor Álbum Regional Mexicano y Texano por "Génesis" (2023) y sigue presente en el Top 50 de Spotify México con temas como "Morena" y "Hollywood", impulsados por su popularidad en TikTok.