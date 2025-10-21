En Cedral, caen integrantes de célula delictiva

CEDRAL.- Tres presuntos integrantes de una célula delictiva que operaba en la Zona Altiplano, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal luego de una persecución y balacera suscitada en un camino vecinal del municipio de Cedral.

Se trata de dos hombres originarios del Estado de Veracruz y una mujer originaria de Cedral, quienes traían un arma de fuego larga, cartuchos útiles y equipo táctico, así como ponchallantas para dañar las patrullas en las persecuciones.

El aseguramiento ocurrió sobre la carretera que conduce de Cedral hacia la comunidades Blanco y Refugio de las Monjas, los agentes estatales realizaban patrullajes y detectaron un automóvil KIA de color rojo con placas del estado de Chiapas con tres personas a bordo.

Ante esto procedieron a marcarles el alto a los ocupantes, quienes optaron por acelerar la marcha para darse a la fuga y dispararon en contra de los agentes policiales, quienes repelieron la agresión pero finalmente nadie resultó herido.

En el mismo tramo los policías lograron darles alcance a los sospechosos y pudieron detenerlos, se identificaron como Diego “N” de 33 años de edad alias “El Poblano”, originario del estado de Veracruz; Cristian “N” de 28 años, también originario de Veracruz y Karla “N” de 28 años de edad, originaria del municipio de Cedral.

En la revisión dentro del carro, se les aseguraron siete “ponchallantas”, un arma de fuego larga calibre 5.56X45, un cargador con 18 cartuchos útiles calibre 223 milímetros, cinco teléfonos celulares, dos chalecos porta placas, un par de placas balísticas, cuatro cargadores de plástico abastecidos con 30 cartuchos útiles calibre 5.56 x 45 y un sobre amarillo.

Finalmente se les puso a disposición de las autoridades respectivas por los delitos a que se hicieron acreedores y también son investigados por si pertenecen a una banda delictiva que opera en la región.