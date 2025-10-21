Clausuran bar y desactivan un baile clandestino

Durante el fin de semana, la Dirección de Comercio de Soledad, clausuró un bar ubicado en la avenida San Pedro por operar fuera del horario establecido. Además, desactivó un baile clandestino en la colonia El Morro, donde se comercializaban bebidas alcohólicas sin permiso.

La titular del área, Patricia Cuevas, informó que el domicilio donde se realizó el evento, ya había sido reportado anteriormente por actividades similares, al detectarse equipo de sonido, así como venta y consumo de alcohol de manera irregular.

Personal de Comercio, con el apoyo de la Guardia Civil Municipal, suspendió el evento y aplicó una sanción a los responsables equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

“Es un terreno muy grande del que ya se habían recibido quejas. Gracias a los reportes ciudadanos pudimos clausurar el lugar”, señaló

En cuanto al bar clausurado, la funcionaria mencionó que el establecimiento ya había infringido el reglamento en más de dos ocasiones, por lo que también se le impuso una multa del mismo monto. Afortunadamente dijo que, no se han detectado más casos similares en otros negocios del mismo giro.

Recordó que hace poco más de un mes, el mismo bar fue sancionado luego de detectarse la presencia de un menor de edad en el lugar. También se comprobó que no se realizaba una revisión adecuada de los asistentes, ya que se permitió el ingreso de jóvenes con credenciales falsas.

Finalmente, subrayó que la dependencia mantiene un proceso de regulación y supervisión constante, tras detectar que en administraciones anteriores no se efectuaban operativos periódicos en este tipo de establecimientos.