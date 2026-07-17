ERIC DEL CASTILLOES OPERADO DE EMERGENCIA

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Eric del Castillo tuvo que ser operado de emergencia, el actor, que está por cumplir 92 años se sometió a un cateterismo debido a que tenía tapadas arterias en las piernas, por lo que tuvo que ser intervenido de emergencia después de que le detectaron el problema cuando planeaba someterse a una cirugía de la espalda baja.

Así lo detalló su hija Verónica en entrevista con "De primera mano". "Entonces, le practicaron "un cateterismo eh para meterle un stand, abrir la avena y estaba bloqueada el 85% de la pierna derecha y 30% de la pierna izquierda", dijo.

Del Castillo compartió que su padre ya está fuera del hospital recuperándose, y explicó en qué consistió la cirugía: "Un cateterismo que viene siendo intervenir con una punción la arteria, es la segunda arteria principal del cuerpo, la arteria iliaca a la altura de la ingle, le meten como un una agujita delgadita, la inflan este con un globito y le meten una malla y esa malla ya permite el flujo al 100% de la sangre". Detalló que se encuentra muy bien, y que en 15 días se someterá a una cirugía de la espalda baja, en la que no va a requerir anestesia general.