logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Fotogalería

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

ERIC DEL CASTILLOES OPERADO DE EMERGENCIA

Por El Universal

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
A
ERIC DEL CASTILLOES OPERADO DE EMERGENCIA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Eric del Castillo tuvo que ser operado de emergencia, el actor, que está por cumplir 92 años se sometió a un cateterismo debido a que tenía tapadas arterias en las piernas, por lo que tuvo que ser intervenido de emergencia después de que le detectaron el problema cuando planeaba someterse a una cirugía de la espalda baja. 

      Así lo detalló su hija Verónica en entrevista con "De primera mano". "Entonces, le practicaron "un cateterismo eh para meterle un stand, abrir la avena y estaba bloqueada el 85% de la pierna derecha y 30% de la pierna izquierda", dijo. 

      Del Castillo compartió que su padre ya está fuera del hospital recuperándose, y explicó en qué consistió la cirugía: "Un cateterismo que viene siendo intervenir con una punción la arteria, es la segunda arteria principal del cuerpo, la arteria iliaca a la altura de la ingle, le meten como un una agujita delgadita, la inflan este con un globito y le meten una malla y esa malla ya permite el flujo al 100% de la sangre". Detalló que se encuentra muy bien, y que en 15 días se someterá a una cirugía de la espalda baja, en la que no va a requerir anestesia general. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Paris Jackson enfrenta a albacea por herencia de Michael Jackson
      Paris Jackson enfrenta a albacea por herencia de Michael Jackson

      Paris Jackson enfrenta a albacea por herencia de Michael Jackson

      SLP

      El Universal

      Tribunal exige informes financieros del patrimonio entre 2019 y 2024.

      Alfonso Obregón enfrenta denuncia por abuso sexual
      Alfonso Obregón enfrenta denuncia por abuso sexual

      Alfonso Obregón enfrenta denuncia por abuso sexual

      SLP

      El Universal

      La actriz Brenda Rivero presentó una denuncia formal contra Alfonso Obregón por abuso sexual y corrupción de menores ante la Fiscalía de CDMX.

      Universal Pictures lanza The Odyssey, filme épico de Christopher Nolan
      Universal Pictures lanza The Odyssey, filme épico de Christopher Nolan

      Universal Pictures lanza The Odyssey, filme épico de Christopher Nolan

      SLP

      AP

      La película The Odyssey de Christopher Nolan adapta el clásico de Homero con un elenco internacional y efectos IMAX.

      Ewan McGregor recuerda Trainspotting a 30 años de su estreno
      Ewan McGregor recuerda Trainspotting a 30 años de su estreno

      Ewan McGregor recuerda Trainspotting a 30 años de su estreno

      SLP

      AP

      Danny Boyle reflexiona sobre el rodaje con bajo presupuesto y la energía juvenil que impulsó la película.