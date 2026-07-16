Universal Pictures lanza The Odyssey, filme épico de Christopher Nolan

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Volver a casa y hacer retroceder el reloj ha estado desde hace mucho en la raíz de las películas de Christopher Nolan. Los astronautas de "Interstellar" pierden minuciosamente 23 años en viajes espaciales, casi el mismo lapso de tiempo que Odiseo está lejos de casa en "The Odyssey" ("La Odisea"): una década luchando en la guerra de Troya, una década intentando regresar a Ítaca.

Christopher Nolan adapta el poema épico de Homero

Así que, en un grado notable, "The Odyssey" de Nolan, fiel como es al poema épico de Homero, se siente, hasta en su ADN no lineal, como una película de Nolan. La autoría del poema épico, fechado en los siglos VII u VIII a. C., es compleja. Pero nadie podría cuestionar al artífice de esta "Odisea", una epopeya terrenal y existencial que fusiona de manera deslumbrante la narración de la Antigüedad con una audacia contemporánea del tamaño de IMAX.

Como historia sobre un hombre cuya astucia ofende a los dioses, "The Odyssey" se siente muy como una pieza compañera, si no una secuela en toda regla, de "Oppenheimer". Odiseo (Matt Damon, en el papel de su vida) está cada vez más atormentado por la culpa por la violencia y la muerte que ha provocado después de que su ingenio condujera al saqueo de Troya.

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La llegada de cualquier nuevo espectáculo de Nolan inevitablemente provoca su propio tipo de embestida, y avalanchas de proclamaciones de "obra maestra". (Yo no soy inocente). Aunque "The Odyssey", la primera película de Nolan filmada por completo con cámaras IMAX, no escatima en grandiosidad, funciona sorprendentemente bien como un relato más simple, a escala humana.

El viaje, quizá lo hayas oído, se trata sobre el viaje, a veces es un poco torpe, y la pura "nolanidad" de la producción, por no hablar del carácter histórico del relato, inevitablemente le resta algo de frescura. Podría sostenerse con argumentos convincentes que Nolan ya hizo una película sobre un tipo que intenta llegar a su familia a través de estratos de ilusión que retuercen la mente, y se llama "Inception". Así son los problemas con los textos fundacionales.

Pero "The Odyssey" rara vez deja de hipnotizar, y además es una aventura trepidante. Como mínimo, es la adaptación definitiva para la gran pantalla de uno de los relatos más antiguos de la literatura, un logro nada despreciable para un cineasta de ambición inquieta.

No es hasta el Canto 5 que Odiseo entra en el poema de Homero, y Nolan, que también escribió el guion, del mismo modo comienza en Ítaca. Allí, el hogar de Odiseo está invadido por pretendientes que se dan banquetes mientras cortejan a su esposa, Penélope (Anne Hathaway). El principal entre ellos es Antínoo, interpretado con una perfección sórdida por Robert Pattinson. Para un actor que a menudo (agradablemente) está en desacuerdo con las películas que lo rodean, Pattinson nunca se había deslizado con tanta naturalidad en un papel.

Reparto y personajes clave en The Odyssey

Telémaco (Tom Holland, también muy bien elegido), el joven hijo de Penélope y Odiseo, decide ir en busca de su padre. Mientras tanto, nos reencontramos con Odiseo, curtido y de barba blanca, tras la caída de Troya. Su reclutamiento forzoso, por Agamenón, se muestra en flashbacks. Agamenón es retratado con una presencia imponente, similar a la de Darth Vader, y lo interpreta Benny Safdie, pero la verdadera estrella es su enorme casco con cresta tipo mohicano.

Detalles tan vívidos abundan en la película de Nolan, de textura ricamente trabajada. El simple balanceo del barco de Odiseo, frente a la costa mediterránea, es glorioso. Parte del trabajo más impresionante de Nolan y del director de fotografía Hoyte van Hoytema ha surgido cuando se enfrentan a los elementos (como en "Dunkirk"). Y "The Odyssey" está inundada de mares tormentosos e islas encantadas. Si acaso, la película podría haber ido más lejos; me prometieron auroras rosadas.

La primera línea del poema de Homero, en la traducción de Emily Wilson (la versión en la que se apoyó Nolan), se refiere a Odiseo como "un hombre complicado". James Joyce, cuyo "Ulises" se basó en "La Odisea", señaló una vez que, mientras Hamlet es apenas un hijo, Ulises, u Odiseo, es un padre, un esposo, un amante y un guerrero. En resumen, es un hombre común, aunque especialmente inteligente. Y Damon, el más afable de los hombres comunes, demuestra estar especialmente en sintonía con la naturaleza multifacética del héroe arquetípico.

Lo conocemos primero como soldado, liderando un pequeño grupo de barcos que se aleja de la flota de Agamenón, poniendo rumbo al sur con su segundo al mando, Euríloco (un excelente Himesh Patel). Su ruta los lleva por una serie de misiones episódicas: un encuentro en una cueva con Polifemo, el cíclope; un ataque en un bosque de pinos por los gigantes antropófagos, los lestrigones; una comida con la hechicera Circe (Samantha Morton); y el interludio de siete años de Odiseo con la ninfa marina Calipso (una Charlize Theron cautivadoramente sincera).

Podría argumentarse que la película puede sentirse como una serie de escenas armadas a grandes trazos, pero ¡qué escenas! Eso incluye el relato del caballo de Troya, una mención fugaz en el poema, pero aquí una pieza central. Se nota que Nolan, que estuvo a punto de hacer "Troy" ("Troya") hace más de dos décadas, ha tenido la secuencia, que comienza con el caballo de Troya hundido en la arena y conduce al incendio de Troya, en la cabeza durante años.

Cada parada en el viaje de Odiseo le da a Nolan un patio de juegos mítico para explorar imágenes que rozan lo propio del terror. "The Odyssey" me embriagó más en sus momentos más surrealistas: la visión de una mano gigante que emerge de las sombras, el encuentro con las "sombras" del ejército muerto de Odiseo, alzadas desde el suelo negro del Hades.

"Una época de magia aparente" es como se presenta la película. Nolan ha optado sabiamente por mantener a los dioses en un segundo plano. Sus poderes son reales, pero con la excepción de la Atenea de Zendaya, que aparece como una confidente de Odiseo, los dioses, en sí, permanecen fuera de pantalla.

Esa elección acerca la "Odisea" de Nolan, y sus temas de sacrificio, fidelidad y honor, a la realidad. Y hace que la decisión de Nolan de elegir un reparto amplio sea aún más esencial. Esta es una historia, transmitida durante siglos por cantores y narradores, que pertenece a toda la humanidad. Elegir para la película un espectro amplio de actores, incluida Lupita Nyong´o como Helena de Troya, no solo es totalmente válido para un relato puramente mítico, sino que le da a la película una vitalidad de hoy. Ver a actores como Elliot Page (imborrable como un soldado caído), John Leguizamo (como el leal sirviente Eumeo) y Damon en este contexto antiguo es una razón muy poderosa para ver "The Odyssey", y explica por qué el relato de Homero, contado y recontado, vale la pena revisitarse. Si el presente no tiene ningún papel, ¿cuál es el sentido? Tampoco había cámaras en el 700 a. C.

La "Odisea" de Nolan dura casi tres horas, pero nunca se hace pesada. Y es la fricción entre pasado y presente lo que impulsa la película tanto como el errante camino de Odiseo. Se examinan los roles de género incluso mientras se sostiene la masculinidad tradicional. El final del poema, algo complicado porque presenta un asesinato masivo, recibe una refriega más digerible, propia del cine de acción. Pero la esencia de "The Odyssey" está aquí, y la búsqueda de Odiseo por dejar atrás sus errores y sostener sus convicciones vuelve a sentirse vibrante. Podría decirse que Nolan está en casa.

"The Odyssey", un estreno de Universal Pictures, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) por violencia y algunos diálogos. Duración: 172 minutos. Tres estrellas y media de cuatro.