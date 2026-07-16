Alfonso Obregón enfrenta denuncia por abuso sexual

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El actor de doblaje Alfonso Obregón enfrenta nuevos problemas legales, luego de que la actriz de doblaje, Brenda Rivero, diera a conocer que interpuso una denuncia en su contra por los presuntos delitos de abuso sexual, violación y corrupción de menores.

Denuncia formal ante Fiscalía de CDMX

A través de sus redes sociales, la joven reveló que acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para iniciar el procedimiento legal, decisión que no fue nada fácil de tomar.

"Después de mucho tiempo de miedo, vergüenza y silencio, hoy puedo decir que la denuncia correspondiente ya ha sido presentada. No ha sido una decisión fácil; sin embargo, decidí hacerlo porque ya no podía seguir callando", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

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Rivero acompañó su mensaje con los documentos legales, los cuales están fechados el pasado 17 de julio y además de Obregón van dirigidos hacia quien resulte responsable.

Relato y contexto de la denuncia

Antes de acudir a las autoridades, Rivero publicó un video en el que contó la situación que, afirma, vivió con el actor cuando ella apenas tenía 16 años y él 50.

Según la versión de la actriz, conoció a Obregón siendo aún muy niña, pues sus padres mantenían una amistad cercana con el actor. Todo cambió cuando entró a la adolescencia, y es que comenzó a recibir comentarios sobre su físico y madurez que la hicieron sentir halagada, pues sentía mucha admiración hacia él.

En su relato, Brenda también aseguró que Obregón le propuso iniciar una relación sentimental a escondidas. Aunque ella en un principio aceptó y hasta lo vio como algo normal, con el tiempo, la cercanía y las palabras (de índole sexual) del actor la hicieron sentir incómoda, además de que, afirmó, recibía tocamientos que ella no deseaba.

El caso llegó al debate público después de que Brenda difundiera capturas de una conversación en la que su madre habría confrontado al actor. De acuerdo con lo publicado por Rivero, Obregón no solo admitió su conducta; sino que, confesó que fue su "ego" lo que dejó pasar por alto la edad de la chica.

Este no es el primer señalamiento en contra de Alfonso Obregón. En 2024 el actor fue detenido luego de que dos de sus exalumnas afirmaran haber sido violentadas.

Posteriormente recuperó su libertad después de que las autoridades determinaran que no existían elementos suficientes para continuar con el caso.

Hasta el momento, Alfonso Obregón no ha emitido un posicionamiento público al respecto.