Estos son los regalos más buscados en Navidad 2025, según Google

El listado Holiday 100 de Google Shopping anticipa las tendencias de regalo para esta temporada decembrina, donde el hogar, el autocuidado y la conexión emocional se posicionan como los principales motores de compra.

Elegir el regalo adecuado en Navidad se ha convertido en un desafío cada vez mayor, no solo por la diversidad de gustos, sino por la transformación en la forma de consumir. Para 2025, las búsquedas realizadas en Google ofrecen un panorama claro sobre las preferencias de los compradores, quienes ahora priorizan objetos que aporten valor a la vida diaria, fomenten el bienestar y refuercen vínculos emocionales.

De acuerdo con el listado Holiday 100 de Google Shopping, elaborado a partir del análisis de millones de consultas a nivel mundial, categorías como el hogar, el entretenimiento doméstico, la moda retro y la salud integral concentran el mayor interés. Este ranking permite anticipar los artículos con mayor demanda durante las festividades de diciembre y refleja un cambio en la lógica del consumo estacional.

El auge del entretenimiento y la organización en casa

Uno de los segmentos con mayor crecimiento es el de la tecnología aplicada al hogar. Los datos de Google revelan que los proyectores portátiles encabezan la lista de productos con mayor aumento en búsquedas, con un crecimiento superior al 900 por ciento. En particular, el término proyector de películas registró un incremento del 945 por ciento, lo que sugiere una clara preferencia por transformar los espacios domésticos en zonas de entretenimiento sin necesidad de grandes inversiones.

Esta tendencia se complementa con un interés creciente por la organización y la funcionalidad. Los organizadores de equipaje, conocidos como packing cubes, alcanzaron un máximo histórico en búsquedas, evidenciando un perfil de consumidor más práctico y orientado a la optimización del espacio, especialmente entre quienes planean viajar durante las vacaciones.

En el ámbito infantil, los juguetes que fomentan el movimiento mantienen su relevancia. Los patines para niños registraron un aumento del 50 por ciento en búsquedas, reafirmando que la actividad física continúa siendo un criterio importante al momento de elegir regalos para los más pequeños.

Nostalgia, personalización y bienestar como ejes de consumo

La moda también refleja un retorno al pasado. Según el informe, los vestidos de cintura baja alcanzaron su pico más alto de popularidad en los registros de búsqueda, mientras que los bolsos de media luna se consolidaron como uno de los accesorios más deseados. Esta estética retro se combina con una fuerte tendencia hacia la personalización.

Las búsquedas de anillos apilables se duplicaron durante 2025, impulsadas por la versatilidad de estas piezas y su capacidad para adaptarse a distintos estilos personales. De manera similar, los dijes y adornos para mochilas alcanzaron su máximo histórico, influenciados por la cultura digital y la personalización de objetos cotidianos.

El bienestar físico y mental ocupa un lugar central en las decisiones de compra. Productos vinculados a la terapia de luz roja, las bandas elásticas de ejercicio y los chalecos con peso alcanzaron niveles récord de interés, reflejando una mayor conciencia sobre la salud integral y el autocuidado. En el segmento de belleza, herramientas como las rizadoras de cabello mantienen una popularidad constante durante cada temporada navideña.

En conjunto, el listado Holiday 100 confirma que los regalos de Navidad en 2025 se orientan hacia experiencias, funcionalidad y bienestar, más que hacía objetos meramente decorativos o de uso ocasional.