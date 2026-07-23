Netflix revela tráiler de película sobre captura de El Chapo

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Ciudad de México, 23 jul (EFE).- "La captura", la nueva película del director mexicano Chava Cartas, reveló su primer adelanto en Netflix, cuyo contenido muestra a Alfonso Herrera y a Noé Hernández como protagonistas de esta historia que recrea la detención definitiva del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2016.

Película sobre la detención de Joaquín "El Chapo" Guzmán

Con este primer tráiler, el gigante del entretenimiento deja entrever una de sus grandes apuestas por las producciones dedicadas a la operación del crimen organizado en México, cuya historia está ambientada en Los Mochis, en el estado mexicano de Sinaloa, donde fue capturado El Chapo, quien en 2017 fue extraditado a Estados Unidos.

El largometraje, dirigido por Cartas ("Contraataque") y guionizado por el escritor mexicano Bernardo Esquinca, sigue a dos policías federales, Arturo Carmona (Herrera) y Héctor Rosales (Hernández), quienes durante un patrullaje "se encuentran por accidente frente al criminal más buscado del mundo", apuntó Netflix en un comunicado compartido con EFE.

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Detalles de la trama y personajes principales

"Lo que era una revisión rutinaria los enfrenta de golpe a una encrucijada importante: entregar a El Chapo y arriesgar todo lo que tienen, o aceptar una oferta millonaria y dejarlo ir", señaló el texto sobre la película, que se estrenará el próximo 21 de agosto.

El avance muestra que será Hector Kotsifakis ("Pedro Páramo") quien dará vida al entonces líder del Cartel de Sinaloa, una de las mayores organizaciones criminales de México.

Mientras que el actor Juan Pablo Cruz García encarnará a Jorge Iván "El Cholo" Gastélum, el narcotraficante que "operó como jefe de seguridad y principal líder de sicarios" de El Chapo.

El reparto también contará con la participación de Paola Fernández ("Ojitos de huevo"), quien interpretará a la esposa de Carmona bajo el nombre de Isaura.

"Después de la producción de 'Contraataque', que fue nuestra primera incursión en hablar de héroes mexicanos, nos encontramos con la historia real de dos policías que arriesgaron su vida al capturar al narcotraficante más famoso del mundo", declaró Cartas a Netflix sobre la dirección de la cinta.

Cartas regresará al catálogo de Netflix tras estrenar en 2025 "Contraataque", que se convirtió en un éxito mundial en la plataforma al acumular 71 millones de visualizaciones durante sus primeros seis meses y narra la historia de un escuadrón de fuerzas especiales que rescata a dos rehenes de una fosa clandestina.