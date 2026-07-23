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Shakira cierra etapa estadounidense de su gira en Atlantic City

La gira fue la más taquillera de un artista hispano y la que más recaudó en 2025.

Por EFE

Julio 23, 2026 07:09 p.m.
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Shakira cierra etapa estadounidense de su gira en Atlantic City
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      Miami, 23 jul (EFE).- Shakira concluirá esta semana la etapa estadounidense de su aclamada gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour´, la más taquillera de un artista hispano en la historia.

      La gira fue además la que más dinero recaudó en 2025, según informó este jueves en un comunicado Billboard Boxscore.

      La artista celebrará su último concierto en EE.UU. el sábado en el Boardwalk Hall de Atlantic City, en Nueva Jersey. Antes, actuará este jueves en el UBS Arena de Elmont, en Nueva York.

      Detalles confirmados de la gira y próximos conciertos

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      Tras culminar este tramo norteamericano, la artista se tomará una pausa durante el mes de agosto antes de poner rumbo a Europa en septiembre, donde ofrecerá una histórica residencia de diez conciertos en el recinto Iberdrola Music de Madrid, que pondrá fin a la gira.

      Concebido como una experiencia inmersiva, el tramo en España está previsto erigir el llamado 'Estadio Shakira' en el Iberdrola Music, en el barrio madrileño de Villaverde, dentro de una "ciudad paralela" llamada 'Macondo Park' que albergará conciertos, exposiciones, charlas y otras actividades, con el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas", según sus promotores.

      Será en un espacio de 40 hectáreas, cuatro de ellas para el estadio, que acogerá a unas 50.000 personas con "un ambiente íntimo para el público" en grada, buena visibilidad y una pantalla inmersiva de última tecnología, "algo que de momento no existe en Europa y que vendrá desde China".

      Impacto y reconocimientos recientes de Shakira

      Shakira viene de protagonizar uno de los temas oficiales del Mundial 2026, ´Dai Dai´, que interpretó el pasado domingo en el descanso de la final entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

      En mayo pasado, la artista colombiana reunió a más de 2,5 millones de personas en un concierto masivo en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro (Brasil).EFE

      hbc/amv/gpv

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