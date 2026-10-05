Eugenio Derbez reacciona a errores de Tala Rangel en partido México

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El guardameta de Chivas, Raúl "Tala" Rangel, atraviesa uno de los episodios más complicados de su carrera luego de los errores que cometió durante la derrota de la Selección Mexicana frente a Estados Unidos, jugadas que terminaron influyendo directamente en el marcador.

El arquero, que fue uno de los hombres de confianza de Javier Aguirre durante la Copa del Mundo de 2026, quedó bajo los reflectores por un desempeño que generó cuestionamientos entre aficionados y analistas.

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Las fallas del portero rojiblanco provocaron una ola de críticas y reacciones en redes sociales, donde no tardaron en aparecer los memes y comentarios. Una de las publicaciones que más llamó la atención fue la de Eugenio Derbez, quien recurrió a uno de los personajes más populares de su trayectoria para ironizar sobre las acciones del cancerbero mexicano.El comediante y actor utilizó al emblemático "Diablito" para reaccionar a las jugadas en las que se equivocó Rangel, recordando uno de los segmentos de la televisión mexicana.La publicación rápidamente se volvió viral entre los aficionados, quienes compartieron y comentaron el video en distintas plataformas: "Ha vuelto el Diablito", "Ahora entiendo todo" y "Llamen a Ochoa", fueron algunos de los comentarios.Derbez no se limitó a las acciones del guardameta y también aprovechó para bromear sobre una de las oportunidades desperdiciadas por Santiago Giménez, sumándose así a la conversación que dejó la dolorosa caída del Tricolor ante su máximo rival de la Concacaf.