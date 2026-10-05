logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Eugenio Derbez reacciona a errores de Tala Rangel en partido México

Eugenio Derbez viralizó un video con su personaje

Por El Universal

Octubre 05, 2026 06:20 p.m.
A
Eugenio Derbez reacciona a errores de Tala Rangel en partido México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El guardameta de Chivas, Raúl "Tala" Rangel, atraviesa uno de los episodios más complicados de su carrera luego de los errores que cometió durante la derrota de la Selección Mexicana frente a Estados Unidos, jugadas que terminaron influyendo directamente en el marcador.


      El arquero, que fue uno de los hombres de confianza de Javier Aguirre durante la Copa del Mundo de 2026, quedó bajo los reflectores por un desempeño que generó cuestionamientos entre aficionados y analistas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las fallas del portero rojiblanco provocaron una ola de críticas y reacciones en redes sociales, donde no tardaron en aparecer los memes y comentarios. Una de las publicaciones que más llamó la atención fue la de Eugenio Derbez, quien recurrió a uno de los personajes más populares de su trayectoria para ironizar sobre las acciones del cancerbero mexicano.
      El comediante y actor utilizó al emblemático "Diablito" para reaccionar a las jugadas en las que se equivocó Rangel, recordando uno de los segmentos de la televisión mexicana.
      La publicación rápidamente se volvió viral entre los aficionados, quienes compartieron y comentaron el video en distintas plataformas: "Ha vuelto el Diablito", "Ahora entiendo todo" y "Llamen a Ochoa", fueron algunos de los comentarios.
      Derbez no se limitó a las acciones del guardameta y también aprovechó para bromear sobre una de las oportunidades desperdiciadas por Santiago Giménez, sumándose así a la conversación que dejó la dolorosa caída del Tricolor ante su máximo rival de la Concacaf.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Eugenio Derbez reacciona a errores de Tala Rangel en partido México
      Eugenio Derbez reacciona a errores de Tala Rangel en partido México

      Eugenio Derbez reacciona a errores de Tala Rangel en partido México

      SLP

      El Universal

      Eugenio Derbez viralizó un video con su personaje

      El motivo por el que Alexandra Beffer perdió el sentido de la vista
      El motivo por el que Alexandra Beffer perdió el sentido de la vista

      El motivo por el que Alexandra Beffer perdió el sentido de la vista

      SLP

      El Universal

      Tras 35 intervenciones médicas, Beffer aceptó su diagnóstico y ahora promueve un mensaje de resiliencia.

      Cazzu habla sobre iniciativa de ley para madres solteras en México
      Cazzu habla sobre iniciativa de ley para madres solteras en México

      Cazzu habla sobre iniciativa de ley para madres solteras en México

      SLP

      El Universal

      La cantante argentina Cazzu se pronuncia sobre la iniciativa que lleva su nombre y busca apoyar a madres solteras en México.

      Mazda México regala SUV a vendedora por su lealtad
      Mazda México regala SUV a vendedora por su lealtad

      Mazda México regala SUV a vendedora por su lealtad

      SLP

      El Universal

      La vendedora Claudia trabaja en Mazda desde 2006 y es la mejor en ventas de la marca.