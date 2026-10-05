Francia remonta y vence 4-1 a Bélgica en la Liga de Naciones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Francia esperó hasta el último cuarto de hora para someter 4-1 a Bélgica en la Liga de Naciones, dándole a Zinedine Zidane su primera victoria en casa como seleccionador el lunes.

Los suplentes Désiré Doué, Rayan Cherki y Michael Olise (doblete) anotaron cuatro goles en 14 minutos para darle la vuelta por completo al partido para Francia, que iba perdiendo hasta los 77 minutos.

"Esta noche, esto es fútbol, esto es lo que amamos", dijo Zidane. "Enfrentamos algunas dificultades en la primera parte, pero eso es parte del juego; es el tipo de partido que te toca de vez en cuando. Es bueno enderezar las cosas —que es lo que hicimos— y logramos jugar una segunda parte extraordinaria".

Les Bleus se consolidaron en la cima del Grupo A1, con tres puntos de ventaja sobre Italia, que venció 3-1 a Turquía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Bélgica, tercera en la tabla, quedó a cuatro puntos de Francia. Turquía no ha sumado puntos.

Zidane inició su etapa al frente como técnico de Francia con victorias sobre Turquía y Bélgica antes de empatar con Italia en su debut en casa el viernes.

"También es un esfuerzo colectivo", comentó Olise. "Él (Zidane) aporta ideas, nosotros las seguimos — lo hemos hecho bien en los últimos cuatro partidos, vamos a continuar así".

Francia aún no asegurado su plaza en los cuartos de final. Hubiera garantizado uno de los dos primeros puestos del grupo si vencía a Bélgica e Italia no lograba derrotar a Turquía.

El banquillo estelar de Francia al rescate

En el Stade de France, Bélgica se adelantó a los 35 minutos. Dodi Lukébakio superó la trampa del fuera de juego para recibir el pase en profundidad de Roméo Lavia, encaró en un mano a mano al debutante Guillaume Restes y elevó el balón por encima del arquero francés para depositarlo al fondo de la red.

Pero el banquillo estelar de Zidane le dio la vuelta. Désiré Doué por fin empató para Francia a los 77 con un disparo rasante al ángulo inferior derecho, y Les Bleus consiguieron el gol de la victoria de una manera algo extraña cuatro minutos después.

Maarten Vandevoordt parecía listo para atajar el remate de Rayan Cherki, pero el balón golpeó el pie del guardameta belga y rebotó hacia adentro tras pegar en su brazo izquierdo. Michael Olise armó esa jugada y luego añadió dos goles en tres minutos para sentenciar el partido.

"Sabíamos que los suplentes podían cambiar el partido porque son jugadores de mucha calidad", dijo Zidane. "Pero, una vez más, fue una actuación completa del equipo; aunque los suplentes pudieron haber marcado la diferencia cuando entraron, todos han estado bien durante estas últimas dos semanas — todos pusieron de su parte, y eso es lo que más me destaca.

"Hablamos de Olise porque marcó, y Désiré entró y marcó — cada jugador que entró marcó — lo que significa que fue la decisión correcta".

Primera victoria en casa en el regreso de Mancini

En Italia, Roberto Mancini también buscaba su primera victoria en casa. Comenzó su segunda etapa en el banquillo italiano con una derrota en Roma ante Bélgica, antes de actuaciones alentadoras como visitante contra Turquía —donde la Azzurri ganó 4-1— y Francia.

Turquía venía de marcar apenas un gol y encajar ocho en sus tres partidos. También acusaron bajas importantes, pero arrancó mejor en Bolonia.

Sin embargo, Italia se puso en ventaja en un contragolpe a los 26. Gianluca Scamacca intentó bajar un centro y el balón rebotó en el hombro de un defensor turco antes de caerle favorablemente de nuevo a Scamacca, que lo empalmó de volea para marcar tras pegar en la parte inferior del travesaño.

Aral Simsir empujó un merecido empate para Turquía a los 61, pero Italia volvió a adelantarse apenas tres minutos después, cuando Riccardo Calafiori cabeceó un tiro libre de Nicolò Barella.

Pio Esposito selló la victoria en los minutos finales al empujar a la red el disparo de Alessandro Romano. Esposito se convirtió en apenas el segundo jugador de Italia en marcar siete goles internacionales antes de cumplir 21 años.

Gyökeres vuelve a marcar

Victor Gyökeres amplió a siete partidos su racha récord de goles en la Liga de Naciones, con lo que Suecia venció a domicilio 1-0 a Rumania.

Fue el cuarto gol del torneo para Gyökeres, quien rompió el récord el viernes.

Suecia lidera el Grupo B4 y tiene dos puntos de ventaja sobre Bosnia-Herzegovina, que venció 1-0 a Polonia.

Irlanda del Norte se mantuvo en la cima del Grupo B2, pese a empatar 0-0 con Georgia. Hungría venció 2-1 a Ucrania y quedó segunda.