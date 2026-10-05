Mazda México regala SUV a vendedora por su lealtad

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Hay reconocimientos que no caben en una cifra. Durante aproximadamente dos décadas, el trabajo diario de Claudia está ligado al de una marca que hoy le devuelve el gesto. Cuando Mazda de México alcanzó el millón de unidades vendidas, los ejecutivos entregaron un auto como agradecimiento y fue a ella.

Mazda México regala SUV a vendedora leal

Este martes 30 de septiembre, en la tienda Mazda del Valle, que se ubica en Av. Emiliano Zapata y Av. Cuauhtémoc, en la colonia Santa Cruz Atoyac, se organizó una fiesta con la presencia de medios de comunicación. Miguel Berbeyto, presidente y CEO de Mazda de México, regaló a Claudia, su vendedora más antigua, una Mazda CX-5 2026 de color rojo y un distintivo que conmemora la unidad número 1 millón.

Los asistentes fueron testigos de un momento que la ganadora seguramente jamás olvidará. La historia de la marca y la de Claudia caminan juntas desde hace mucho tiempo.

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"El 6 de octubre cumplimos 21 años de haber lanzado la marca en el país y 21 años después llegamos al millón de unidades vendidas", comentó Berbeyto. "Claudia trabaja en Mazda Zapata desde el principio, lleva desde el principio".

Reconocimiento a la lealtad y trayectoria

La SUV (Sport Utility Vehicle) es el lanzamiento más reciente de la marca y una de las camionetas más vendidas en el mundo y en México. Sin embargo, el regalo fue más que un vehículo: Claudia, la vendedora, no tendrá que pagar nada, ni siquiera la tenencia.

"No vas a pagar nada, Claudia, para que todos sepan por qué estamos todos aquí", le dijo el directivo en aquel momento especial.

Berbeyto explicó que el homenaje busca reconocer a quienes hacen crecer a la empresa. Además de los clientes, sostuvo, el activo más importante es "la gente que hace posible que estos resultados se den".

Isabel de la Parra, directora de Mercadotecnia, Customer Experience y Producto de Mazda de México, contó que el equipo quería un momento muy emotivo y significativo. Tras varias conversaciones internas, el equipo tomó su decisión.

"Decidimos que por qué no premiar la lealtad de nuestra propia gente, de la gente que ha dedicado su vida a esta marca y que la lleva impresa en el corazón", dijo en entrevista.

El contrato de Claudia data de 2005 y ella comenzó a trabajar en 2006, poco después de la llegada de la marca al país. Además, la ejecutiva reveló que ella es la mejor vendedora, la que más ventas registra. "Entonces, quedó como anillo al dedo", comentó De la Parra.

Mazda tiene actualmente 100 distribuidores en todo el país. Entre tantos equipos de ventas, De la Parra describió a Claudia como alguien "muy especial". En una industria en la que los equipos de ventas cambian con frecuencia, ella permaneció.

"Ese es el insight más importante a resaltar, que la lealtad de esta persona es lo que estamos premiando".

Claudia, sorprendida, agradeció el gesto. "La verdad no me lo esperaba. Agradezco a Dios, agradezco a Mazda y a Grupo Zapata y a todos los que están aquí. De verdad, mil, mil gracias. Tengo a Mazda tatuado en el corazón, toda la vida", dijo.

Su lealtad, al parecer, no tiene fecha de caducidad. "Ya dijo que no se va a retirar", aseguró Berbeyto. "Aquí me voy a jubilar", agregó la vendedora.

La unidad 1 millón de Mazda en México ya tiene dueña y está en manos de la persona que ha estado con la marca desde el principio.