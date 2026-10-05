Cazzu habla sobre iniciativa de ley para madres solteras en México

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Por primera vez y en medio de la polémica con su expareja, Christian Nodal, Cazzu habló sobre la iniciativa de ley en México que lleva su nombre y que busca beneficiar a las madres solteras respecto al libre tránsito de sus hijos.

¿Qué declaró Cazzu sobre la iniciativa de ley que lleva su nombre?

En entrevista para el canal de streaming Olga, la cantante argentina la tomó completamente por sorpresa; sin embargo, se dijo orgullosa de que su historia esté causando un cambio en el sistema legal.

"Cuando la 'Ley Cazzu' apareció, yo primero pensé que era joda. Fue una sorpresa, por supuesto. La única razón por la que elegí contar algunas cosas fue porque reconozco y conozco la falla del sistema. Porque la aprendí y cada día la conozco mejor", explicó.

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La llamada "Ley Cazzu" fue presentada en marzo de este año en Michoacán, luego de que la argentina confesara públicamente los problemas que tenía para viajar con su pequeña hija, Inti, por los permisos y trámites que involucraban a Nodal.

Detalles confirmados sobre la Ley Cazzu y su avance legislativo

La propuesta plantea que, ante situaciones de abandono o incumplimiento de responsabilidades parentales, un padre (o madre) no pueda utilizar su consentimiento para bloquear el libre tránsito de los menores.

Pero que una propuesta legislativa, y todo un movimiento a favor de las madres autónomas, haya tomado su nombre no solo representa un reconocimiento, también una enorme responsabilidad, afirmó la intérprete.

"Es como una responsabilidad muy importante porque es una propuesta de ley que empezó en otros países, que está instalada en muchos otros países, que hay mujeres y partidos peleando por que esa ley se efectivice. Si existiera me beneficiaría a mí también, entonces me conmueve muchísimo", agregó.

Durante la conversación, Cazzu también se refirió a los problemas que las madres solteras enfrentan para poder sacar adelante a su hijo; incluso si estos problemas son amplificados por la ley.

"A nadie le importa la mamá soltera que no puede maternar en paz porque le pasa de todo, y porque no le alcanza, y porque sus progenitores decidieron ausentarse. Es algo tan común que lo normalizamos".

Cazzu también explicó que, aunque la iniciativa lleva su nombre no la considera un asunto exclusivo de su historia, aunque permitió visibilizar un problema que enfrentan miles de mujeres y que, desde su perspectiva, requiere cambios en el sistema.

Recientemente Nodal también se vio involucrado con la "Ley Cazzu", luego de que saliera a relucir un amparo en el que pide que el proyecto de Reforma no sea reconocido con el nombre de su ex, pues asegura que la historia que se cuenta no es real.

Tras la aprobación de las autoridades de Michoacán, la iniciativa se encuentra en el Congreso de la Unión donde será evaluada para que se oficialice a nivel federal o se rechace.