logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EGRESAN DE PRIMARIA

Fotogalería

EGRESAN DE PRIMARIA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mujer quiso invadir la casa de su madre

Por Redacción

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer quiso invadir la casa de su madre
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Por el delito de allanamiento, oficiales de la Guardia Civil

      Municipal de Soledad detuvieron a Gabriel "N" y María "N", de 26 años de edad, en la colonia Rancho Blanco, luego de que una mujer de la tercera edad solicitó el apoyo de una patrulla al señalar que su hija y la pareja de ésta ingresaron sin autorización a su domicilio.

      El hecho ocurrió, durante un recorrido de vigilancia, cuando los oficiales municipales fueron interceptados por una mujer de la tercera edad, que solicitó auxilio en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Real del Bosque, manifestando que al llegar a su vivienda su hija y un hombre habían forzado las chapas de acceso y que con insultos le exigían desocupar el inmueble.

      Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con ambos implicados, quienes no

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      acreditaron ser propietarios y se negaban a retirarse del interior de la vivienda a pesar de no contar con la autorización de la propietaria, por lo que se les informó que su conducta constituía un presunto hecho delictivo, motivo por el que serían detenidos.

      Tras concluir con las certificaciones médicas y el llenado de la documentación

      correspondiente, se detectó que Gabriel "N" cuenta con múltiples detenciones por

      delitos de narcomenudeo, arma prohibida y robo a comercio, por lo que es considerado un posible generador de incidencias.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Despliegan a 800 policías por partido entre Atlético de San Luis y Cruz Azul
        Despliegan a 800 policías por partido entre Atlético de San Luis y Cruz Azul

        Despliegan a 800 policías por partido entre Atlético de San Luis y Cruz Azul

        SLP

        Pulso Online

        El operativo se realizará dentro y en los alrededores del Estadio Libertad Financiera

        Volcadura deja herido a un vecino de Tanquián
        Volcadura deja herido a un vecino de Tanquián

        Volcadura deja herido a un vecino de Tanquián

        SLP

        Huasteca Hoy

        Paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron a un sanatorio particular sin lesiones graves

        Hombre en moto eléctrica muere arrollado en Distribuidor Juárez
        Hombre en moto eléctrica muere arrollado en Distribuidor Juárez

        Hombre en moto eléctrica muere arrollado en Distribuidor Juárez

        SLP

        Redacción

        El reporte fue cerca de las 15:00 horas de este viernes

        Imputan más cargos a detenidos en La Pila
        Imputan más cargos a detenidos en La Pila

        Imputan más cargos a detenidos en La Pila

        SLP

        Redacción

        La pareja es acusada de robo calificado con violencia a tiendas de conveniencia