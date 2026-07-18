Mujer quiso invadir la casa de su madre

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Por el delito de allanamiento, oficiales de la Guardia Civil

Municipal de Soledad detuvieron a Gabriel "N" y María "N", de 26 años de edad, en la colonia Rancho Blanco, luego de que una mujer de la tercera edad solicitó el apoyo de una patrulla al señalar que su hija y la pareja de ésta ingresaron sin autorización a su domicilio.

El hecho ocurrió, durante un recorrido de vigilancia, cuando los oficiales municipales fueron interceptados por una mujer de la tercera edad, que solicitó auxilio en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Real del Bosque, manifestando que al llegar a su vivienda su hija y un hombre habían forzado las chapas de acceso y que con insultos le exigían desocupar el inmueble.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con ambos implicados, quienes no

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acreditaron ser propietarios y se negaban a retirarse del interior de la vivienda a pesar de no contar con la autorización de la propietaria, por lo que se les informó que su conducta constituía un presunto hecho delictivo, motivo por el que serían detenidos.

Tras concluir con las certificaciones médicas y el llenado de la documentación

correspondiente, se detectó que Gabriel "N" cuenta con múltiples detenciones por

delitos de narcomenudeo, arma prohibida y robo a comercio, por lo que es considerado un posible generador de incidencias.